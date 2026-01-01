Usik i Wilder blizu dogovora, brončani bombarder zna kako pobijediti sjajnog Ukrajinca

Jedan od najboljih boraca svoje generacija Oleksandr Usik pomeo je konkurenciju u kruzeru i ujedinio pojaseve, a to je isto učinio i u teškoj kategoriji. Nakon što je uspješno prošao dva manja izazova protiv Chazza Witherspoona i Dereka Chisora, neporaženi Ukrajinac se obračunao s najboljim teškašima na svijetu.

Dvostruki apsolutni prvak kraljevske diviziji je u zadnjih nekoliko godina dvaput pobijedio Tysona Furyja, Anthonyja Joshuu i Daniela Duboisa. Usikova karijera bliži se kraju, te je spreman za još neki izazov, pa je tako pokazao interes za meč protiv još jednog velikana ove teškaške ere – Dontaya Wildera, piše Croring.

Mnogi smatraju kako je nepravedno da Wilder dobije priliku boriti se za svjetski naslov, jer Usik u ovom trenutku u svom vlasništvu ima WBA, WBC i IBF pojas prvaka, nedavno je napustio WBO-ovu titulu britanskom borcu Fabiju Wardleyju. No Ukrajinac ima pravo birati svog protivnika.

Usik (24-0, 15 KO) je tehnički možda i najveći borac na svijetu, dok je Brončani bombarder (44-4-1, 43 KO) oduvijek bio poznat po ograničenom arsenalu, no zato posjeduje paklenu desnicu s kojom je 43 svoja protivnika završio prije posljednjeg zvuka gonga.

I dalje dovoljno moćan i ima jedno od najstrašnijih oružja u cijelom boksačkom svijetu. U nedavnom intervjuu je istaknuo kako će mu to biti glavno oružje u meču protiv Ukrajinca, koji se čini da je sve bliže dogovoru.

– Mislim da bi to bio glavni recept za pobjedu protiv Usika – kazao je Deontay Wilder i dodao:

– No ne želim previše otkrivati. Znam da moram ispraviti neke stvari, ali zadržat ću osnovno. Imam brzinu, visinu i atletske sposobnosti, što su tri stvari koje mi daju prednost.

Čini se kako bi Oleksandr Usik sljedeći meč mogao imati u Americi. Navodno je u pregovorima s američkom ekipom kako bi organizirao svoj prvi nastup koji nije pod ingerencijom saudijskog boksačkog moćnika Turkija Alalshikha.

Usikov menadžer Egis Kimas potvrdio je kako rade na meču između dvostrukog apsolutnog prvaka i Deontaya Wildera:

– Taj meč će se vrlo vjerojatno dogovoriti. Trenutačno radimo na tome, a u pregovorima smo za još nekoliko borbi. Uskoro ćemo to potvrditi, no još imamo neke razgovore s Wilderovim timom. Borba bi se mogla održati u Las Vegasu ili Los Angelesu, i to negdje krajem travnja ili početkom svibnja.

I Wilderom je još prije tri tjedna izjavio kako njegov tim pregovara s Usikovom ekipom.

– Takvi razgovori mogu malo potrajati. Obojica želimo taj meč. On je prvak i moramo biti malo popustljiviji u određenim stvarima zbog prilike koju mi nudi. Na tome sam mu jako zahvalan i nemam problema s tim. Pregovori idu jako dobro i na kraju ćemo vidjeti što će se dogoditi – kazao je Deontay Wilder.