VIDEO Pogledajte buktinju na autocesti: Na A1 planuo automobil

STVARNOST DALEKO OD OBEĆANJA

Umirovljenici ogorčeni: Besplatan račun u bankama politička je podvala

Nakon što je bankama omogućeno da prodajom nenaplaćenih potraživanja kroz porezne olakšice dodatno zarađuju zajedno sa lihvarskim agencijama, nema sumnje da će i operacija tzv. "besplatnih“ računa završiti isključivo u njihovu korist. U Hrvatskoj se gotovo ništa ne događa pošteno, pravedno i transparentno ako je u korist „malog čovjeka“. Pitanje je samo do kada će šutljiva većina sve to nijemo promatrati?', upozorava predsjednik Bloka umirovljenika zajedno (BUZ).