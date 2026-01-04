Naši Portali
GUTA GA VATRA

VIDEO Pogledajte buktinju na autocesti: Na A1 planuo automobil

Foto: Screenshoot
VL
Autor
Večernji.hr
04.01.2026.
u 14:27

Promet za sada teče neometano

Automobil se zapalio na autocesti A1 u smjeru Karlovca. Uzrok za sada nije poznat, a čitatelj nam je poslao snimku na kojoj se vidi gusti crni dim i automobil u plamenu. Također, pomet teče neometano, a vatrogasci i policija još nisu na mjestu događaja.

Automobil se zapalio na autocesti
buktinja A1

Komentara 2

Pogledaj Sve
BL
Bloomberg
15:30 04.01.2026.

Danas je ljudima ( fal Bogu ne svima) najvažnije usnimiti, uslikati, više nego priskočiti u pomoć.

Avatar comandante
comandante
15:38 04.01.2026.

čekamo stručljake da objasne da je to sigurno električki auto...šalu na stranu, u zadnje vrijeme se baš prečesto dogadja.. ne bi bilo loše uvesti za sve obavezan mali protupožarni aparat.

