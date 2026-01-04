Je li ovo iduća Trumpova meta? Objavljena uznemirujuća karta uz natpis: 'Uskoro'

Bivša dužnosnica Trumpove administracije i supruga glavnog Trumpova savjetnika Stephena Millera, Katie Miller, objavila je u subotu na platformi X sliku Grenlanda prekrivenog američkom zastavom uz tekst 'USKORO'. Slika, koja prikazuje detaljnu kartu Grenlanda prekrivenu zvijezdama i prugama, brzo se proširila zbog očite sugestije da će otok pasti pod američku kontrolu. Objavu nije pratilo nikakvo objašnjenje, niti je bila popraćena bilo kakvom političkom izjavom ili službenom najavom.

Miller nije sporedna figura. Tijekom prvog mandata Donalda Trumpa obnašala je visoke funkcije, uključujući dužnost glasnogovornice u Ministarstvu domovinske sigurnosti, a kasnije i direktorice odnosa s javnošću tadašnjeg potpredsjednika Mikea Pencea. U Trumpovoj drugoj administraciji služila je kao savjetnica i glasnogovornica Ministarstva za učinkovitost vlade (DOGE), kojim je rukovodio Elon Musk. Kroz te uloge, kao i kroz brak sa Stephenom Millerom, jednim od Trumpovih najbližih savjetnika i ključnom figurom u oblikovanju imigracijske i sigurnosne politike, ona ostaje duboko ukorijenjena u političke mreže povezane s Trumpom. U godinama nakon odlaska iz vlade izgradila je istaknutu prisutnost u MAGA medijima i političkim krugovima, gdje se njezine javne izjave često tumače kao usklađene s razmišljanjima unutar Trumpova kruga, a ne kao isključivo osobni komentari, piše Arctic today.

Objava je izazvala izravnu reakciju danskog veleposlanika u Sjedinjenim Državama, Jespera Møllera Sørensena. Službeni račun danskog veleposlanstva u Washingtonu ponovno je objavio Millerinu sliku i naglasio stav Danske, napisavši da 'očekuju puno poštovanje teritorijalne cjelovitosti Kraljevine Danske.'

Just a friendly reminder about the US and the Kingdom of Denmark: We are close allies and should continue to work together as such. US security is also Greenland’s and Denmark’s security. Greenland is already part of NATO. The Kingdom of Denmark and the United States work… https://t.co/CboKnlKgJL — Jesper Møller Sørensen 🇩🇰 (@DKambUSA) January 4, 2026

Grenland zauzima središnje mjesto u američkoj arktičkoj strategiji zbog svog položaja, vojne infrastrukture te uloge u sustavima ranog upozoravanja na projektile i svemirskog nadzora. Tijekom posljednjih 12 mjeseci Trump je više puta spominjao ideju kupnje Grenlanda, prijedlog koji su i grenlandski i danski čelnici svaki put odlučno odbili.

Podsjećamo, Millerina objava pojavila se usred niza događaja koji su znatno povisili napetosti između Washingtona i Kopenhagena oko Grenlanda. Danska je nedavno pozvala američkog veleposlanika na razgovor nakon što je Trumpova administracija imenovala posebnog izaslanika za Grenland, potez za koji su danski dužnosnici rekli da je prešao diplomatsku granicu i tretirao taj teritorij kao objekt američke politike, a ne kao samoupravni dio Kraljevine Danske. Tom je događaju prethodila upečatljiva procjena danske obavještajne službe, koja je po prvi put formalno Sjedinjene Države opisala kao potencijalni sigurnosni izazov, navodeći taktike pritiska i sve veću zabrinutost da je Grenland postao žarišna točka američke projekcije moći.

Istodobno, američko uključivanje u Grenland sve više podrazumijeva osobe bliske Trumpu koje djeluju i unutar i izvan vlade. Trumpov saveznik povezan s prvotnom inicijativom za kupnju Grenlanda potajno je ulagao u grenlandske tvrtke, zamagljujući granice između privatnog kapitala i geopolitičkih ambicija. Nedavno je administracija imenovala kontroverznog Trumpova suradnika na čelo Američke arktičke istraživačke komisije, dodatno učvršćujući percepciju u Kopenhagenu i Nuuku da se politika prema Grenlandu oblikuje unutar uskog političkog kruga, a ne putem ustaljenih diplomatskih kanala. U tom kontekstu, Millerina slika za mnoge je ozbiljna i zabrinjavajuća.