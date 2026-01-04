FOTO Naša glumica javila se iz tropskog raja, prizori s fotografija oduzimaju dah

U nizu fotografija i videozapisa, glumica je dočarala ljepotu zaljeva Phang Nga, svjetski poznate lokacije koja je poslužila kao kulisa za film o Jamesu Bondu, na što se i sama referirala oznakom #007.
Ova objava samo je djelić doživljaja s putovanja na koje se uputila sa suprugom, također glumcem Enesom Vejzovićem, sinom Raulom i kćeri Zoe, s kojima je na Tajlandu i dočekala Novu 2026. godinu. Kroz videozapise je pokazala i avanturističku stranu odmora, poput vožnje kajakom kroz morske špilje, pružajući svojim pratiteljima uvid u nestvarnu prirodu ove daleke destinacije.