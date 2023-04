Alen Babić: Hrvatska 30 godina nije osvojila ovaj naslov, meni i mojoj državi to bi puno značilo

Pred Alenom Babićem je meč karijere. Hrvatski boksač će se 22. travnja u Rsezsowu boriti protiv Poljaka Lukasza Rozanskog za pojas WBC-ovog prvaka bridger kategorije. Poljaka Lukasza Rozanskog za pojas WBC-ovog prvaka bridger kategorije. Alen je završio s pripremama, te je doputovao u Poljsku i odradio prvu konferenciju za medije. Novinare je zanimalo kako je trenirati uz novog trenera Anthonyja Chilla Wilsona s kojim je proveo posljednja dva mjeseca u Dubaiju, piše Croring.

– Moj novi trener je boksač iz Kuće slavnih, uživam u svakom trenutku, to mi je dosad najbolji kamp. Hvala vam na dobrodošlici. Drago mi je što se borim u Poljskoj, govorim to od prvog dana – istaknuo je Alen Babić, te otkrio kakvu borbu priželjkuje:

– I protiv Balskog sam htio pokazati više boksa, ali na kraju sam ponovno bio onaj stari. Vjerujem da će tako biti i sada, a na kraju će doći do krvoprolića. Poštujem Rozanskog, znam da je pravi ratnik. Nije se borio koliko ja, ali ga respektiram. Znam da će boriti otvoreno, a to je ono što trebam.

Neporaženi Alen je u svibnju prošle godine svladao Adama Balskog i osvojio WBC-ov Silver pojas bridger kategorije. Bila mu je to 11 pobjeda u karijeri, taj niz želi nastaviti.

– Vjerujem da ću pobijediti. Ne bih došao u njegovo dvorište da nisam siguran u to.Tamo će biti ludo ozračje, svi će biti protiv mene. Ali to mi treba, kao i pravi protivnik, jer ću onda i ja biti najbolji. Neće ova borba dočekati zadnji gong – podvukao je Alen Babić.

Pobjednik će osvojiti WBC-ov naslov prvaka bridger kategorije. Oscar Rivas je ove godine napustio pojas.

– Želim osvojiti tu WBC-ovu titulu. To mi znači sve, meni i mojoj državi. Trideset godina nismo imali taj naslov. Vidim da je sve do detalja isplanirano za mene. Bit će to novi Savage show – kazao je Alen Babić i zaključio:

– Ne želim lagan meč. Ako mi Lukasz pruži lagan meč, bit ću ljutit i bijesan. Zato te molim, daj mi najteži meč u životu. Balski mi ga je dao i zato cijenim Poljake. Imaš velike cipele za ući u njih. Ne želim brzi završetak borbe, ali želim da netko završi u nokautu.

Alen bi pobjedom protiv Lukasza postao prvi hrvatski boksač nakon Stipe Drviša s naslovom svjetskog prvaka jedne od četiri najprestižnije organizacije (WBC, WBA, IBF i WBO).

Drviš je 2007. osvojio WBA naslov poluteške kategorije pobjedom protiv Silvia Branca, a krajem godine je izgubio od Dannyja Greena.