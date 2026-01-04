Naši Portali
Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

Uzaludne su impresivne vojne nabave ako će HV-u manjkati toliko ljudstva

04.01.2026. u 06:30

Hrvatska u oružje ulaže 5 mlrd. eura, no kada ono stigne oko 2028., HV će vapiti za oko 3 do 4 tisuće stručnih vojnika. Davanje beneficija vojnicima hitni je prioritet

U zadnjih 25 godina upoznat sam s radom svakog od hrvatskih ministara obrane. Bilo je tu svega i svačega, i neznanja i jada i bijede. Nekima je zadatak bio da prepolove HV i štede, pa su krenuli otpuštati neprofesionalno, tako primjerice i pripadnike specijalnih vojnih snaga, 30-godišnje ratnike s po nekoliko stotina padobranskih skokova i u koje je Hrvatska uložila stotine tisuće eura za svakog od njih. Neki su, opet zbog štednji smanjivali plaće i beneficirani radni staž pilotima, pa je svih šest pilota instruktora iz one prve ekipe Krila Oluje na nezapamćen način dalo otkaz i otišlo u Katar.

Ključne riječi
MORH krila oluje oružje hv

