Uzaludne su impresivne vojne nabave ako će HV-u manjkati toliko ljudstva

U zadnjih 25 godina upoznat sam s radom svakog od hrvatskih ministara obrane. Bilo je tu svega i svačega, i neznanja i jada i bijede. Nekima je zadatak bio da prepolove HV i štede, pa su krenuli otpuštati neprofesionalno, tako primjerice i pripadnike specijalnih vojnih snaga, 30-godišnje ratnike s po nekoliko stotina padobranskih skokova i u koje je Hrvatska uložila stotine tisuće eura za svakog od njih. Neki su, opet zbog štednji smanjivali plaće i beneficirani radni staž pilotima, pa je svih šest pilota instruktora iz one prve ekipe Krila Oluje na nezapamćen način dalo otkaz i otišlo u Katar.
Hrvatska u oružje ulaže 5 mlrd. eura, no kada ono stigne oko 2028., HV će vapiti za oko 3 do 4 tisuće stručnih vojnika. Davanje beneficija vojnicima hitni je prioritet
