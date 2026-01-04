Naši Portali
NIKICA GILIĆ

'Bio sam siromašan student iz provincije. Nisam imao novca za velike izlaske po Zagrebu pa sam počeo piti kavu, to je bio moj maksimum'

Autor
Božena Matijević
04.01.2026.
u 13:26

Omiljeni profesor na Filozofskom fakultetu i Akademiji dramskih umjetnosti, koji sa strašću govori o filmovima subotom navečer na HTV3, priča o svom djetinjstvu u Splitu, studentskim danima u Zagrebu, životnim anegdotama

Studentima i studenticama Katedre za filmologiju Odsjeka za komparativnu književnost na zagrebačkom Filozofskom fakultetu te zagrebačke Akademije dramske umjetnosti on je omiljen i poštovan profesor. Televizijskim gledateljima i gledateljicama on je pak rado gledan i slušan gost subotnjih Posebnih dodataka u kojima na Trećem programu HTV-a, u sklopu filmskih maratona, znalački, zanimljivo i iskričavo s još nekoliko svojih kolega i kolegica besjedi o filmovima. No, ima još jedna umjetnost kojoj je dosljedno i posvećeno odan – glazba. Točnije, jazz, da budemo posve precizni. I unatoč svoj raskoši znanja iz područja filma, književnosti i jazza, nema u njega ni mrvu nadmenosti, prepotencije ni uštogljenosti.

Ključne riječi
intervju Filozofski fakultet profesor ADU Nikica Gilić

