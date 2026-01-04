'Bio sam siromašan student iz provincije. Nisam imao novca za velike izlaske po Zagrebu pa sam počeo piti kavu, to je bio moj maksimum'

Studentima i studenticama Katedre za filmologiju Odsjeka za komparativnu književnost na zagrebačkom Filozofskom fakultetu te zagrebačke Akademije dramske umjetnosti on je omiljen i poštovan profesor. Televizijskim gledateljima i gledateljicama on je pak rado gledan i slušan gost subotnjih Posebnih dodataka u kojima na Trećem programu HTV-a, u sklopu filmskih maratona, znalački, zanimljivo i iskričavo s još nekoliko svojih kolega i kolegica besjedi o filmovima. No, ima još jedna umjetnost kojoj je dosljedno i posvećeno odan – glazba. Točnije, jazz, da budemo posve precizni. I unatoč svoj raskoši znanja iz područja filma, književnosti i jazza, nema u njega ni mrvu nadmenosti, prepotencije ni uštogljenosti.