UPALJEN METEOALARM

Civilna zaštita upozorava: Ovaj dio Hrvatske čekaju opasni vremenski uvjeti

Grmljavina iznad Rijeke
Ilustracija/ Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
04.01.2026.
u 17:07

Potreban je poseban oprez

Iz Ravnateljstva civilne zaštite MUP RH stiglo je upozorenje za ozbiljne vremenske uvjete u Hrvatskoj. - 'Prognostičari DHMZ-a izdali su za 5. siječnja narančasto upozorenje na mjestimice jaku, na senjskom području vrlo jaku i olujnu buru te na obilnu oborinu, uz moguće urbane i bujične poplave u dubrovačkoj regiji. Podsjećamo, danas, 4. siječnja na snazi je također narančasto upozorenje na jaku, ponegdje vrlo jaku, na senjskom području moguću olujnu buru te na obilnu kišu u kninskoj regiji - objavili su iz Ravnateljstva civilne zaštite.

- Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - piše u objavi

Za danas je najavljeno pretežno oblačno s oborinom. Na kopnu susnježica i snijeg te stvaranje snježnog pokrivača, osobito u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj. Na Jadranu mjestimice kiša, u Dalmaciji i obilni pljuskovi s grmljavinom. Najmanje oborine na sjevernom Jadranu te na sjeverozapadu zemlje. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na jugu jak južni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka većinom od -2 do 2, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana od 5 do 10, drugdje između 11 i 15 °C.

FOTO Snijeg je već zabijelio Slavoniju: Pogledajte bajkovite prizore
Grmljavina iznad Rijeke
1/64

Hrvatsku sutra očekuje oblačno vrijeme, na Jadranu kiša, u unutrašnjosti i snijeg te novi snježni pokrivač, osobito u istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj. U Dalmaciji lokalno obilni pljuskovi, ponegdje uz grmljavinu, dok se kiša u planinskim područjima Dalmacije i Like te na krajnjem istoku zemlje može smrzavati na tlu i predmetima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na jugu južni i jugozapadni vjetar, uz obalu ponegdje jugo. Temperatura zraka od -5 do 0, na sjevernom Jadranu od 2 do 7 °C. Na obali i otocima u Dalmaciji uglavnom od 10 do 15 °C, u unutrašnjosti hladnije.

Zima, jaki vjetar i valovi su prije bili normalni zimski uvjeti, a danas se zbog takvog vremena aktivira civilna zaštita... Pametnim dosta...

