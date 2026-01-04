Potpuno zatvoren zračni promet iznad europske države, objavljeni novi detalji

Cijeli zračni prostor iznad Grčke od jutros je zatvoren. Vjerojatni razlog je kvar svih komunikacijskih sustava, javljaju grčki mediji.

Jutros iza 9 sati, na zračnim lukama diljem zemlje prijavljeni su ozbiljni problemi, piše grčki "Kathimerini". Prva izvješća pokazuju da je tehnički kvar koji utječe na radiofrekvencije onemogućio komunikaciju između kontrolora leta i pilota.

Tako su, slijetanja i polijetanja na većini grčkih zračnih luka postala su nemoguća. Trenutačno se traži rješenje problema kako bi se šteta što prije sanirala, objavili su iz grčkog zračnog prometa.

Prema "Kathimeriniju", situacija se nakon podneva počela postupno normalizirati. Uskoro se očekuju prvi letovi u atenskoj zračnoj luci Eleftherios Venizelos.

Prema Helenskoj upravi za civilno zrakoplovstvo (HCAA), problem je bio u središnjim radio i komunikacijskim sustavima grčkih centara za kontrolu zračnog prometa. Kontrolori zračnog prometa više nisu mogli međusobno komunicirati. Zbog toga nisu bila moguća slijetanja i polijetanja u grčkim zračnim lukama. Svi letovi prema grčkom zračnom prostoru bili su preusmjereni. Prve informacije ukazivale su na kvar u strujnom krugu, ali uzrok kvara još nije poznat.

Zbog blagdana, zračni promet u Grčkoj je ovih dana posebno gust. Samo u atenskoj zračnoj luci ima više od 600 letova dnevno tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Tisuće ljudi provelo je noć u zračnoj luci

Talijanska zračna luka Bergamo Orio-al-Serio, čvorište Ryanaira za letove za Milano, obustavila je letove u subotu navečer zbog tehničkih problema sa sustavom navođenja za slijetanje i slabe vidljivosti, zbog čega su tisuće ljudi noć morale provesti u zračnoj luci.

SACBO, tvrtka koja upravlja zračnom lukom, u izjavi je rekla da je tehnički problem riješen oko ponoći, ali upozorenje na internetskoj stranici zračne luke kaže da bi "letovi mogli biti odgođeni ili otkazani".

Zbog incidenta otkazano je 26 odlaznih letova, od kojih je šest preusmjereno na druge zračne luke, a sedam prebačeno na nedjelju, izvijestili su lokalni mediji.

Tisuće ljudi provelo je noć u zračnoj luci, a fotografije pokazuju ljude kako spavaju na podu i uz trake za prijavu prtljage.

Bergamsko online izdanje dnevnog lista Corriere della Sera izvijestilo je da su prvi letovi zaustavljeni oko 17 sati GMT u subotu.

Informacije o letovima u stvarnom vremenu na web stranici zračne luke pokazale su dugi popis uglavnom odgođenih letova Ryanaira, premda ih je nekoliko poletjelo u nedjelju ujutro.