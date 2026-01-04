Kada je Nicolás Maduro prije gotovo godinu dana treći put prisegnuo za predsjednika Venezuele, objavili smo njegov portret s naslovom “Razmetljivi šofer čiji će se autobus silovito zabiti u najtvrđi Trumpov zid”. Maduro je sindikalac, bivši vozač autobusa, čovjek skromnog obrazovanja, ali grandiozne retorike. Prisegnuo je samo deset dana prije nego što je to isto učinio i njegov veliki suparnik Donald Trump, koji je upravo ulazio u svoj drugi mandat. Godinu dana kasnije, Trump je svrgnuo predsjednika Venezuele, poslavši specijalce da ga otmu u sada već opjevanoj akciji u subotu o kojoj će možda jednog dana biti snimani filmovi. Prije godinu dana, pa čak i prije tjedan dana, nitko nije mogao zamisliti da će tako završiti venezuelska kriza (ako nije zapravo tek počela) – tajnom i munjevitom operacijom u kojoj su bombardirani neki vojni ciljevi, a američke su trupe praktički otele predsjednika te države. Njega SAD usto službeno nije ni smatrao šefom države, već narkobosom koji je ukrao izbore oporbi. Nakon što su ga Amerikanci uhitili i transportirali u SAD gdje ga čeka suđenje, Vrhovni sud Venezuele imenovao je u subotu njegovu dosadašnju potpredsjednicu Delcy Rodríguez privremenom šeficom države, a Trump je rekao da je Washington s njome u komunikaciji, i kako je ona spremna izvršiti sve američke naloge. Američki je čelnik štoviše rekao kako će SAD “upravljati” Venezuelom. Zato što može.
Mora raditi po Trumpovu diktatu ili joj prijeti sudbina brkatog šofera
“Razmetljivi šofer čiji će se autobus silovito zabiti u najtvrđi Trumpov zid”, naslov je teksta koji je Večernji list objavio kada je Maduro prisegnuo na treći mandat
Zanimljivo nitko ili gotovo slabo se govorilo da Kina ne poštuje presude međunarodnog suda o pravima mora tako i Rusija ne poštuje nikakve presude Amerika je jednostavno rekla pa nećemo ni mi Europa još spava .
Ne znam tko je ovaj na slici desno od Chaveza, ali izgleda kao da je ispao iz nekog od filmova Sergija Leonea :D
Ako ništa, ovaj Maduro bar nalikuje na izvornog antifašista, a ne ko ovi naši na blokatorima puberteta.