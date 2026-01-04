Mora raditi po Trumpovu diktatu ili joj prijeti sudbina brkatog šofera

Kada je Nicolás Maduro prije gotovo godinu dana treći put prisegnuo za predsjednika Venezuele, objavili smo njegov portret s naslovom “Razmetljivi šofer čiji će se autobus silovito zabiti u najtvrđi Trumpov zid”. Maduro je sindikalac, bivši vozač autobusa, čovjek skromnog obrazovanja, ali grandiozne retorike. Prisegnuo je samo deset dana prije nego što je to isto učinio i njegov veliki suparnik Donald Trump, koji je upravo ulazio u svoj drugi mandat. Godinu dana kasnije, Trump je svrgnuo predsjednika Venezuele, poslavši specijalce da ga otmu u sada već opjevanoj akciji u subotu o kojoj će možda jednog dana biti snimani filmovi. Prije godinu dana, pa čak i prije tjedan dana, nitko nije mogao zamisliti da će tako završiti venezuelska kriza (ako nije zapravo tek počela) – tajnom i munjevitom operacijom u kojoj su bombardirani neki vojni ciljevi, a američke su trupe praktički otele predsjednika te države. Njega SAD usto službeno nije ni smatrao šefom države, već narkobosom koji je ukrao izbore oporbi. Nakon što su ga Amerikanci uhitili i transportirali u SAD gdje ga čeka suđenje, Vrhovni sud Venezuele imenovao je u subotu njegovu dosadašnju potpredsjednicu Delcy Rodríguez privremenom šeficom države, a Trump je rekao da je Washington s njome u komunikaciji, i kako je ona spremna izvršiti sve američke naloge. Američki je čelnik štoviše rekao kako će SAD “upravljati” Venezuelom. Zato što može.