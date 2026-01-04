Smisao novinarstva nije u izvještavanju. Smisao je u tumačenju svakodnevnog života. Tim su se poslom u posljednje dvije-tri tisuće godina bavili pisci i rani izvođači antičkih tragedija i komedija. Tumačenjem svakodnevice bavio se provincijski glumac po imenu William Shakespeare, čiji je Globe teatar bio najpouzdaniji tumač svakodnevice u elizabetinsko doba. Istim poslom bavio se Miguel de Cervantes Saavedra, kao, recimo, i svi upamćeni pisci velike dubrovačke književnosti, na čelu s Marinom Držićem. No, bilo je to u doba, kada je vrijeme tisuću puta sporije teklo nego što će poteći u dvadesetom stoljeću, pa su u antici bogovi i mitski junaci još uvijek bili naši suvremenici, dok se u Shakespeareova doba živjelo u povijesti kao u sadašnjosti, dok je sva prošlost bila mitološki i religijski konstrukt, još uvijek nedotaknut živom poviješću. I onda se krajem osamnaestog stoljeća, ili još za francuskog prosvjetiteljstva, te s krvavim revolucionarnim prevratima, vrijeme naglo ubrzalo, prethodni izvještaji o svakodnevici ušli su u temelje književnih kanona, a rođeno je moderno novinarstvo.
Zoran Šprajc se, u svojoj emisiji “Stanje nacije” i u svom cjelokupnom javnom djelovanju posljednjih godina, bavi poslom tumača svakodnevnog života
Komentara 8
komentira samo "njihove" s kojima se često neuspješno ismijava a da pri tome uvijek zaboravi na "svoje"...tako tipično da demokratske ljude
To Jovanović govori o svojoj naciji a ne o Hrvatskoj.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Trump označio još dvije države kao iduće mete: 'Moraju se paziti. Jedna proizvodi kokain, a druga je propala država'
Bistroi i restorani zatvaraju se jedan za drugim. Ugostitelji u panici: 'Još nismo dosegli najnižu točku'
Srbi uskočili u pomoć Slovencima, Hrvatskoj će sada biti teže doći do cilja
Želite prijaviti greške?
Američka intervencija nije usmjerena na borbu protiv kriminala: Fokus je na ovim stvarima
Trump je dobio što je želio – ministra s kojim ne morati raspravljati o ispravnosti napada
Hoće li presušiti fondovi iz EU? Neće, presušit će samo oni za oporavak od korona krize. No hoće li presušiti naša sposobnost njihova povlačenja
Daniel Deutsch proziva sutkinju Anu Lovrinov: Sutkinja pokušava sve kako mi se imovina ne bi vratila
Još iz kategorije
Uzaludne su impresivne vojne nabave ako će HV-u manjkati toliko ljudstva
Hrvatska u oružje ulaže 5 mlrd. eura, no kada ono stigne oko 2028., HV će vapiti za oko 3 do 4 tisuće stručnih vojnika. Davanje beneficija vojnicima hitni je prioritet
Trump bi žarko želio okončati rat u Ukrajini, iako se tim ratom zapravo ne želi baviti niti ga on uopće zanima
Vrijeme je da se zapitamo jesu li se sva obećanja o miru izjalovila upravo zbog Trumpova nekonvencionalnog pregovaračkog pristupa
Trumpov dar ljutom neprijatelju u Teheranu
Vladi je najlakše neistomišljenike proglasiti izdajnicima koji upute dobivaju iz 'stranih centara moći'
Hoće li presušiti fondovi iz EU? Neće, presušit će samo oni za oporavak od korona krize. No hoće li presušiti naša sposobnost njihova povlačenja
Kompetentnost Hrvatske u trošenju novca iz EU fondova odnosi se i na sposobnost hrvatske birokracije da odradi sve na vrijeme i na način da Hrvatska bude lider u povlačenju novca koji nam stoji na raspolaganju u Bruxellesu
Tko jamči da Thompson sutra neće tražiti rušenje vlasti i u državi?
Plenkoviću bi se moglo dogoditi da žanje buru poslije vjetra koji je i sam sijao
Težeći velikom, temeljne smo stvari proglasili malima i nevažnima
Život i zdravlje nisu samo sredstva za naše velike ciljeve, već ono životodavno koje sve naše svrhe ispunjava od vrha do dna
Kod nas se ne bira riječ godine, ali zašto ona ne bi bila – nada
Kod nas se ne biraju riječi godine pa imam nekoliko prijedloga. Dron je na prvom mjestu
Tri bebice došle u prvim sekundama Nove 2026. i probudile nadu
Ukoliko vrijedi ona da se po jutru dan poznaje, nadamo se da tri nova života u osvit 2026. godine znače da će nam godina donijeti puno više pozitivnih vijesti i događaja
Regulatori, u 2026. počnite raditi posao zbog kojeg postojite ili će to umjesto vas birači niskih mirovina
Melita Čičak, ravnateljica Uprave za mirovinski sustav, trebala je pregristi jezik prije izjave da prve prave rezultate kapitaliziranog mirovinskog sustava možemo očekivati za – 17 godina
Sjećam se što je Zoran Šprajc napravio krajem 2011. godine zajedno s Hrvojem Zovkom. Izrezali su dio razgovora između Dedakovića i Tuđmana i prikazali to na državnoj televiziji na način dijamatralno suprotno istini. Kao da se Tuđman ismijava s obranom Vukovara jer im oni ne mogu ništa faksom poslati. A već idući redak je glasio da može primiti faks preko Osijeka, no taj redak su namjerno izrezali mjesec dana prije izbora kako bi medijski kontaminirali cijelu javnost grubom dezinformacijom i tako demoralizirali ljude da u prosincu 2011. glasaju za HDZ. I vi mislite da sam ja to zaboravio? Prošlo je 14 godina od onda i nisam zaboravio. Zbog toga je SDP bio jači, te imao vladu od 80 zastupnika i mogao raditi što je htio, te između ostalog kadrovirao Daliju Orešković koja je poslije uništila vladu Tomislava Karamarka. To se niti za 100 godina ne smije zaboraviti.