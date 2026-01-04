Smisao novinarstva nije u izvještavanju. Smisao je u tumačenju svakodnevnog života. Tim su se poslom u posljednje dvije-tri tisuće godina bavili pisci i rani izvođači antičkih tragedija i komedija. Tumačenjem svakodnevice bavio se provincijski glumac po imenu William Shakespeare, čiji je Globe teatar bio najpouzdaniji tumač svakodnevice u elizabetinsko doba. Istim poslom bavio se Miguel de Cervantes Saavedra, kao, recimo, i svi upamćeni pisci velike dubrovačke književnosti, na čelu s Marinom Držićem. No, bilo je to u doba, kada je vrijeme tisuću puta sporije teklo nego što će poteći u dvadesetom stoljeću, pa su u antici bogovi i mitski junaci još uvijek bili naši suvremenici, dok se u Shakespeareova doba živjelo u povijesti kao u sadašnjosti, dok je sva prošlost bila mitološki i religijski konstrukt, još uvijek nedotaknut živom poviješću. I onda se krajem osamnaestog stoljeća, ili još za francuskog prosvjetiteljstva, te s krvavim revolucionarnim prevratima, vrijeme naglo ubrzalo, prethodni izvještaji o svakodnevici ušli su u temelje književnih kanona, a rođeno je moderno novinarstvo.