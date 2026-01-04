UZNEMIRUJUĆA SNIMKA Mladić brutalno pretučen u Zagrebu: 'Brata su mi izbacili kroz staklena vrata'

U novogodišnjoj noći u Zagrebu je došlo do incidenta s teškim posljedicama. Kako nam je javila čitateljica, ispred jednog kluba tri zaštitara su fizički napala njezinog brata i društvo, a uz ovu informaciju priložila je i uznemirujući video. 20-godišnji mladić potom je s ozbiljnim ozljedama završio na hitnoj medicinskoj obradi. PU zagrebačka javila nam je da su zaprimili dojavu. 'Poduzete su potrebne mjere i trenutno se provodi kriminalističko istraživanje', kažu.

UZNEMIRUJUĆA SNIMKA

Zaštitar pred popularnim zagrebačkim klubom ozlijedio mladića Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Navodno je došlo do svađe, kako čitateljica kaže, oko jedne slike. Nastao je problem, radi kojeg su reagirali zaštitari i umjesto standardne procedure ispraćanja iz kluba, njezinog brata su 'izbacili kroz zatvorena staklena vrata, nakon čega je zadobio teške ozljede.' Nakon toga su, prema riječima čitateljice, stavili fantomke i pretukli njezinog brata i društvo s kojim je bio. 'Nekoliko ljudi je snimalo događaj, ali su ih zaštitari natjerali da snimke obrišu. Ostala je samo ova jedna', kaže i dodaje da su mladiću odmah operirali uho koje je najviše nastradalo.

Kontaktirali su policiju i odvjetnika. 'Kada se to dogodilo tamo je bio i voditelj kluba, a iz kluba su rekli kako u tom trenutku nisu radile nadzorne kamere, te snimke događaja nema', ističe i dodaje da želi upozoriti javnost. 'Ovakvi incidenti ne bi smjeli biti dio noćnog života. Svi bi trebali biti oprezni', rekla je.

Otkrila nam je da se radi o popularnom zagrebačkom klubu 'The Movie Pub', koje smo nastavno na izneseno i kontaktirali. Oni se od događaja ograđuju. 'Događaj se odvio ispred kluba, izvan prostora i nadležnosti kluba. Policija je bila na mjestu događaja i postupa u skladu sa svojim ovlastima. Prema informacijama kojima raspolažemo, niti jedna od uključenih osoba nije redar niti zaposlenik kluba. Uprava kluba u potpunosti surađuje s nadležnim institucijama. Zbog postupanja koje je u tijeku, trenutačno ne možemo iznositi dodatne detalje', kažu.