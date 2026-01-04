Naši Portali
POLICIJA ZAPRIMILA DOJAVU

UZNEMIRUJUĆA SNIMKA Mladić brutalno pretučen u Zagrebu: 'Brata su mi izbacili kroz staklena vrata'

Screenshot/Video
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
04.01.2026.
u 18:38

Kako nam je javila čitateljica, tri zaštitara su fizički napala njezinog brata i društvo, a uz ovu informaciju priložila je i uznemirujući video

U novogodišnjoj noći u Zagrebu je došlo do incidenta s teškim posljedicama. Kako nam je javila čitateljica, ispred jednog kluba tri zaštitara su fizički napala njezinog brata i društvo, a uz ovu informaciju priložila je i uznemirujući video. 20-godišnji mladić potom je s ozbiljnim ozljedama završio na hitnoj medicinskoj obradi. PU zagrebačka javila nam je da su zaprimili dojavu. 'Poduzete su potrebne mjere i trenutno se provodi kriminalističko istraživanje', kažu. 

UZNEMIRUJUĆA SNIMKA

Zaštitar pred popularnim zagrebačkim klubom ozlijedio mladića

Navodno je došlo do svađe, kako čitateljica kaže, oko jedne slike. Nastao je problem, radi kojeg su reagirali zaštitari i umjesto standardne procedure ispraćanja iz kluba, njezinog brata su 'izbacili kroz zatvorena staklena vrata, nakon čega je zadobio teške ozljede.' Nakon toga su, prema riječima čitateljice, stavili fantomke i pretukli njezinog brata i društvo s kojim je bio. 'Nekoliko ljudi je snimalo događaj, ali su ih zaštitari natjerali da snimke obrišu. Ostala je samo ova jedna', kaže i dodaje da su mladiću odmah operirali uho koje je najviše nastradalo.

Kontaktirali su policiju i odvjetnika. 'Kada se to dogodilo tamo je bio i voditelj kluba, a iz kluba su rekli kako u tom trenutku nisu radile nadzorne kamere, te snimke događaja nema', ističe i dodaje da želi upozoriti javnost. 'Ovakvi incidenti ne bi smjeli biti dio noćnog života. Svi bi trebali biti oprezni', rekla je. 

Otkrila nam je da se radi o popularnom zagrebačkom klubu 'The Movie Pub', koje smo nastavno na izneseno i kontaktirali. Oni se od događaja ograđuju. 'Događaj se odvio ispred kluba, izvan prostora i nadležnosti kluba. Policija je bila na mjestu događaja i postupa u skladu sa svojim ovlastima. Prema informacijama kojima raspolažemo, niti jedna od uključenih osoba nije redar niti zaposlenik kluba. Uprava kluba u potpunosti surađuje s nadležnim institucijama. Zbog postupanja koje je u tijeku, trenutačno ne možemo iznositi dodatne detalje', kažu. 
Komentara 12

Pogledaj Sve
RS
rasta sev
19:09 04.01.2026.

Treba izbjegavati noćne klubove jer su većinom u vlasništvu raznih kriminalaca ili njihovih partnera. Ta mjesta nisu za normalne ljude i treba ih se kloniti.

Avatar Le-Freak
Le-Freak
18:56 04.01.2026.

Tko zna sta je bilo. Ima gostiju koji su zasluzili batine ali ima i izbacivaca koji su teski psihicki bolesnici.

Avatar Top
Top
19:08 04.01.2026.

Znam dvoje zaštitara koji imaju ozbiljne psiholoških problema ali i dalje su u tim poslu

STVARNOST DALEKO OD OBEĆANJA

Umirovljenici ogorčeni: Besplatan račun u bankama politička je podvala

Nakon što je bankama omogućeno da prodajom nenaplaćenih potraživanja kroz porezne olakšice dodatno zarađuju zajedno sa lihvarskim agencijama, nema sumnje da će i operacija tzv. "besplatnih“ računa završiti isključivo u njihovu korist. U Hrvatskoj se gotovo ništa ne događa pošteno, pravedno i transparentno ako je u korist „malog čovjeka“. Pitanje je samo do kada će šutljiva većina sve to nijemo promatrati?', upozorava predsjednik Bloka umirovljenika zajedno (BUZ).

