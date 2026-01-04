Tyson Fury se vraća! Bivši svjeski prvak zaintrigirao javnost novim snimkama

Tyson Fury potvrdio je da se vraća u boksački ring 2026. godine, dvanaest mjeseci nakon što se povukao iz sporta. Bivši prvak teške kategorije, danas 37-godišnjak, objesio je rukavice o klin prošlog siječnja nakon drugog poraza od nepobjedivog Oleksandra Usyka u tijesno borbi. Međutim, "Kralj Cigana" je tijekom blagdana zaintrigirao javnost nizom videozapisa s treninga objavljenih na društvenim mrežama, a u nedjelju je i službeno potvrdio da će se ponovno boriti. "2026. je godina povratka šampiona. Neko vrijeme me nije bilo, ali sada sam se vratio, 37 mi je godina i još uvijek udaram. Nema ničeg boljeg nego udarati ljude u lice i za to biti plaćen", objavio je na Instagramu.

Hoće li se suočiti sa svojim dugogodišnjim rivalom Anthonyjem Joshuom, ostaje za vidjeti. Borba između dvojice britanskih teškaša dugo je bila u planu, a kampovi obaju boraca sugerirali su da su vodili pozitivne pregovore. No, stravična prometna nesreća u kojoj je sudjelovao AJ u Nigeriji, a u kojoj su život izgubila dvojica njegovih bliskih prijatelja, Sina Ghami i Latif Ayodele, bacila je ozbiljnu sumnju na Joshuinu boksačku budućnost i mogućnost održavanja tog spektakla.

"Ovo je užasno vrijeme za sve uključene i nadam se da je AJ iz svega izašao fizički neozlijeđen", izjavio je za ITV News Frank Warren, Furyjev promotor. "Ali mentalno stanje je sasvim drugo pitanje. Ne znam hoće li uopće imati volje ponovno se boriti, to je nešto što će samo vrijeme pokazati." Sam Fury, kojim Warren upravlja od veljače 2019., odao je počast Joshuinim prijateljima Sini i Latifu, poželjevši im "dobar krevet u raju". U nedjelju je i sam Joshua objavio fotografiju na društvenim mrežama u spomen na Sinu Ghamija i Kevina Latifa "Latza" Ayodelea, na kojoj se vidi kako sjedi s majkom i obitelji, dok jedna osoba drži uokvirenu fotografiju Ghamija. Uz objavu je napisao: "Čuvar brata svoga", poznatu frazu koja se koristi kada netko želi pokazati da će podržavati i brinuti se o drugima za koje preuzima odgovornost.

Sprovodi Joshuinog trenera snage Ghamija i osobnog trenera "Latza" održat će se u nedjelju u džamiji u Londonu. Joshua je u petak navečer stigao u londonsku zračnu luku Stansted i od tada se oporavlja u svojoj vili. Ranije ovog tjedna, Daily Mail ekskluzivno je otkrio kako je Joshua izbjegao smrt zahvaljujući odluci u posljednji trenutak, prije nego što je terenac Lexus u kojem je putovao krenuo na svoje tragično putovanje. Svjetski prvak (36) zamijenio je prednje sjedalo sa stražnjim neposredno prije sudara koji je usmrtio Ghamija i Ayodelea samo nekoliko sati nakon što su stigli u Nigeriju na odmor.

Uz sve to, Joshuin vozač nije imao važeću vozačku dozvolu prije nesreće na najsmrtonosnijoj cesti u Nigeriji, koja je hospitalizirala boksača multimilijunaša. Ovo šokantno otkriće pojavilo se na saslušanju njegovog vozača Adeniyija Mobolajija Kayodea (47) na Višem sudu u Sagamu u petak, tijekom kojeg je negirao sve optužbe protiv sebe, uključujući i opasnu vožnju. Kayode, odjeven u crni muslimanski kaftan, izjasnio se da nije kriv dok mu je sudski službenik čitao optužbe u prisutnosti članova njegove obitelji. Tvrdi da je nevin i da su kočnice otkazale. Kayodeu, koji za Joshuu radi više od tri godine, odobrena je jamčevina i policija ga je odvela u popravni centar Sagamu kako bi se dovršila papirologija.

Odvjetnik vozača, Olalekan Abiodun, rekao je za Daily Mail: "Moj klijent se izjasnio da nije kriv i ono što se dogodilo bila je nesreća. Još nisam imao priliku u potpunosti razgovarati s njim, ali znam da tvrdi da kočnice nisu radile. Također razumijem da je putovanje započelo u Lagosu i da je Anthony u početku sjeo na prednje sjedalo, ali ga je vozač zamolio da zamijene mjesta. Učinio je to jer je Anthony krupan momak i nije mogao dobro vidjeti bočni retrovizor, pa ga je zamolio da se premjesti, te je sjeo iza vozača. Koliko sam shvatio, Latif je bio naprijed, a zatim je zamijenio mjesto s Anthonyjem." Jamčevina je određena na pet milijuna Naira (približno 3000 eura), ali prema nigerijskom sustavu to ne mora biti gotovina, već su prihvatljive i vrijednosne stvari.