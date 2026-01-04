Stigle tragične vijesti: Trener Valencije pronađen mrtav, traga se za tijelima njegovih sinova

Indonezijski spasilački timovi potvrdili su smrt Fernanda Martína (44), bivšeg nogometaša i trenera ženske B momčadi Valencije. Ranije je pronađeno tijelo njegove kćerke dok se za dvojicom sinova još traga. Nesreća se dogodila tijekom obiteljskog odmora 26. prosinca kada je turistički brod na kojem su putovali potonuo u blizini otoka Padar, istočno od Balija. Majka Andrea i sedmogodišnja kći preživjele su nesreću.

"Na temelju rezultata identifikacije koju su proveli policija i bolnica Labuan Bajo, možemo potvrditi da se radi o Fernandu Martínu", izjavio je Fathur Rahman, časnik Nacionalne agencije za potragu i spašavanje.

Do nesreće je došlo zbog kvara motora tijekom izleta unutar Nacionalnog parka Komodo, UNESCO-ove zaštićene lokacije. Na plovilu su se nalazili Martín, njegova supruga i četvero djece, četiri člana posade i lokalni vodič.

Supruga i najmlađa kći spašene su ubrzo nakon potonuća, dok su ostali članovi obitelji, uključujući dva sina i jednu kćer, bili nestali. Tijelo prve poginule kćeri pronađeno je ranije, a potraga za, po svemu sudeći, posmrtnim ostacima sinova i dalje traje.