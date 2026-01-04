Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
GROZAN DOGAĐAJ

Stigle tragične vijesti: Trener Valencije pronađen mrtav, traga se za tijelima njegovih sinova

Fernando Martin
Društvene mreže
VL
Autor
Marko Pavić
04.01.2026.
u 18:30

Supruga i najmlađa kći spašene su ubrzo nakon potonuća, dok su ostali članovi obitelji, uključujući dva sina i jednu kćer, bili nestali. Tijelo prve poginule kćeri pronađeno je ranije, a potraga za, po svemu sudeći, posmrtnim ostacima sinova i dalje traje.

Indonezijski spasilački timovi potvrdili su smrt Fernanda Martína (44), bivšeg nogometaša i trenera ženske B momčadi Valencije. Ranije je pronađeno tijelo njegove kćerke dok se za dvojicom sinova još traga. Nesreća se dogodila tijekom obiteljskog odmora 26. prosinca kada je turistički brod na kojem su putovali potonuo u blizini otoka Padar, istočno od Balija. Majka Andrea i sedmogodišnja kći preživjele su nesreću.

"Na temelju rezultata identifikacije koju su proveli policija i bolnica Labuan Bajo, možemo potvrditi da se radi o Fernandu Martínu", izjavio je Fathur Rahman, časnik Nacionalne agencije za potragu i spašavanje.

Do nesreće je došlo zbog kvara motora tijekom izleta unutar Nacionalnog parka Komodo, UNESCO-ove zaštićene lokacije. Na plovilu su se nalazili Martín, njegova supruga i četvero djece, četiri člana posade i lokalni vodič.

Supruga i najmlađa kći spašene su ubrzo nakon potonuća, dok su ostali članovi obitelji, uključujući dva sina i jednu kćer, bili nestali. Tijelo prve poginule kćeri pronađeno je ranije, a potraga za, po svemu sudeći, posmrtnim ostacima sinova i dalje traje.

Ključne riječi
Valencia Fernando Martin

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar patkovic
patkovic
19:46 04.01.2026.

u sličnim situacijama prazne i začepljene pet dvolitre mogu pomoći

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!