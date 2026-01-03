Naši Portali
NAKON NESREĆE

Warren zabrinut za njegovu karijeru: Možda se Joshua više nikad neće boriti

Anthony Joshua u Nigeriji imao tešku prometnu nesre?u, dvoje ljudi poginulo u sudaru
JC Ruiz/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Vecernji.hr
03.01.2026.
u 15:33

Britanski boksač je u nesreći izgubio dvojicu bliskih prijatelja i trenera koji su se s njim nalazili u automobilu, dok je on lakše ozlijeđen

Bivši svjetski prvak Anthony Joshua napustio je bolnicu dva dana nakon teške prometne nesreće u Makunu na vrlo prometnoj autocesti Lagos – Ibadan.

Britanski boksač je u nesreći izgubio dvojicu bliskih prijatelja i trenera koji su se s njim nalazili u automobilu, dok je on lakše ozlijeđen, piše Croring.

Anthony je po izlasku iz bolnice s majkom bio na posljednjem ispraćaju tragično preminulih članova svog tima.

Poznati boksački promotor Frank Warren sumnja u Joshuin povratak u ring, te misli kako bi tragedija mogla označiti kraj njegove karijere.

– Za sve je ovo užasno razdoblje i nadam se da je Joshua fizički dobro – rekao je frank Warren i dodao:

– No ne znam u kakvom je mentalnom stanju. Hoće li imati želju vratiti se u ring i ponovno se boriti? Vrijeme će pokazati…

A Joshua je imao ozbiljne planove za 2026. u koje je uključen i dugoočekivani britanski obračun protiv Tysona Furyja, negdje u drugoj polovici godine.
Anthony Joshua

