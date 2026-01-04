Darko Nojić novi trener Dinama

Darko Nojić novi je trener odbojkašica Dinama. Preuzeo je aktualne prvakinje Hrvatske koje su nakon prvog dijela sezone na sedmom mjestu.
Nakon devet odigranih utakmica odbojkašice Dinama imaju samo četiri pobjede i čak pet poraza. Za vodećom Mladosti zaostaju osam bodova.
Što se tiče Europe i tu su Dinamovke završile svoj put, prvo su ispale iz lige prvakinja, a onda iz CEV kupa. Igor Šimunčić, sad već bivši trener, ostaje u klubu. Obnašat će funkciju sportskog direktora.
Darko Nojić je prošle sezone bio trener Mladostašica, a zanimljivo je da je prije nekoliko godina njegov brat Željko bio također trener u Dinamu.
SVJETSKI POZNATA LOKACIJA
FOTO Naša glumica javila se iz tropskog raja, prizori s fotografija oduzimaju dah
TAMNA STRANA ZODIJAKA
Ovo su najzločestiji horoskopski znakovi: Dok su jedni samo nestašni i zaigrani, drugi su proračunati manipulatori željni osvete
PRIČA O PRELJUBU
FOTO Kako je slavni nogometaš najboljem prijatelju oteo ženu: 'Sjela je kraj mene bez imalo srama...'
ZABORAVITE NEKRETNINE
Nećete vjerovati koliko je zlato poraslo i zašto stručnjaci govore da je još uvijek jeftino!
Bez grižnje savjesti