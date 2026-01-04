Darko Nojić novi trener Dinama

Darko Nojić novi je trener odbojkašica Dinama. Preuzeo je aktualne prvakinje Hrvatske koje su nakon prvog dijela sezone na sedmom mjestu.

Nakon devet odigranih utakmica odbojkašice Dinama imaju samo četiri pobjede i čak pet poraza. Za vodećom Mladosti zaostaju osam bodova.

Što se tiče Europe i tu su Dinamovke završile svoj put, prvo su ispale iz lige prvakinja, a onda iz CEV kupa. Igor Šimunčić, sad već bivši trener, ostaje u klubu. Obnašat će funkciju sportskog direktora.

Darko Nojić je prošle sezone bio trener Mladostašica, a zanimljivo je da je prije nekoliko godina njegov brat Željko bio također trener u Dinamu.