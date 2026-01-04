Večernji list
FOTO Kako je slavni nogometaš najboljem prijatelju oteo ženu: 'Sjela je kraj mene bez imalo srama...'
Nogometaši Mauro Icardi i Maxi Lopez bili su najbolji prijatelji i suigrači u Interu, sve dok Icardi nije započeo vezu s Lopezovom tadašnjom suprugom Wandom Narom.
Foto: Instagram
"Sjela je kraj mene bez imalo srama", tim je riječima Icardi opisao trenutak kad je Wanda prekinula vezu s Maxijem i započela odnos s njim.
Foto: Instagram
U autobiografiji, Icardi otkriva da je sve počelo porukom o iPadu, koji mu je Wanda tražila dok je bio u SAD-u.
Foto: Instagram
Nakon povratka u Italiju, kontaktirali su se, a uskoro su zajedno otišli na krstarenje, gdje je započela njihova veza.
Foto: Instagram
Na brodu je, kaže Icardi, ležao i slušao reggae, kad se Wanda pojavila – i to je bio kraj njezine veze s Maxijem.
Foto: instagram.com/wanda_icardi
Maxi Lopez je odbijao rukovati se s Icardijem na utakmici nakon tog događaja.
Foto: instagram.com/wanda_icardi
Icardi i Wanda su se kasnije vjenčali, no sad su u procesu razvoda koji se vodi pred talijanskim sudovima.
Foto: Mimmo Carriero/IPA/PIXSELL
Icardi pokušava dokazati Wandinu nevjeru, što bi joj prema talijanskom zakonu moglo nanijeti ozbiljne financijske posljedice.
Foto: Mimmo Carriero/IPA/PIXSELL
Ako mu uspije dokazati preljub, Wanda bi ga mogla morati financijski izdržavati sve dok se on ponovno ne oženi.
Foto: Agence / Bestimage
Icardijev tim navodno ima dokaze o Wandinoj nevjeri s trojicom muškaraca, među njima nogometašem Keitom Baldéom i pjevačem L-Ganteom. Također se pokušava osporiti predbračni ugovor.
Foto: Mimmo Carriero/IPA/PIXSELL
Foto: Niviere David/ABACAPRESS.COM
