Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
MORO IGRAO ZA BOLOGNU

Inter pobjedom preuzeo prvo mjesto od Milana, Sučić ušao s klupe

Champions League - Semi Final - Second Leg - Inter Milan v FC Barcelona
ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.01.2026.
u 23:40

Hrvatski reprezentativac Nikola Moro je bio u početnoj postavi Bologne, ali je u poluvremenu ostao u svlačionici. Na drugoj strani je Petar Sučić ušao u igru u 67. minuti zamijenivši Hakana Calhanoglua.

Milanski Inter je u nedjelju pred svojim navijačima svladao Bolognu s 3-1 u posljednjoj utakmici 18. kola i tako ponovno zasjeo na vrh ljestvice talijanske Serie A.

Vodeći pogodak postigao je poljski reprezentativac Piotr Zielinski u 39. minuti, na asistenciju Lautara Martineza. Interov kapetan je u 48. minuti glavom postigao pogodak za 2-0 nakon ubačaja iz kuta Hakana Calhanoglu, a u 74. minuti je Marcus Thuram ramenom poslao loptu u mrežu za 3-0. Poraz Bologne ublažio je Santiago Castro u 83. minuti.

Hrvatski reprezentativac Nikola Moro je bio u početnoj postavi Bologne, ali je u poluvremenu ostao u svlačionici. Na drugoj strani je Petar Sučić ušao u igru u 67. minuti zamijenivši Hakana Calhanoglua.

Inter je u nedjelju uzvratio Bologni za poraz u polufinalu talijanskog Superkupa i ostvario 13. prvenstvenu pobjedu u ovoj sezoni te se s 39 bodova vratio na vrh ljestvice. Drugoplasirani Milan ima bod manje, a treći je aktualni prvak Napoli koji zaostaje za dva boda. Bologna je s 26 bodova na sedmoj poziciji. 
Ključne riječi
Milan Inter

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!