Inter pobjedom preuzeo prvo mjesto od Milana, Sučić ušao s klupe

Milanski Inter je u nedjelju pred svojim navijačima svladao Bolognu s 3-1 u posljednjoj utakmici 18. kola i tako ponovno zasjeo na vrh ljestvice talijanske Serie A.

Vodeći pogodak postigao je poljski reprezentativac Piotr Zielinski u 39. minuti, na asistenciju Lautara Martineza. Interov kapetan je u 48. minuti glavom postigao pogodak za 2-0 nakon ubačaja iz kuta Hakana Calhanoglu, a u 74. minuti je Marcus Thuram ramenom poslao loptu u mrežu za 3-0. Poraz Bologne ublažio je Santiago Castro u 83. minuti.

Hrvatski reprezentativac Nikola Moro je bio u početnoj postavi Bologne, ali je u poluvremenu ostao u svlačionici. Na drugoj strani je Petar Sučić ušao u igru u 67. minuti zamijenivši Hakana Calhanoglua.

Inter je u nedjelju uzvratio Bologni za poraz u polufinalu talijanskog Superkupa i ostvario 13. prvenstvenu pobjedu u ovoj sezoni te se s 39 bodova vratio na vrh ljestvice. Drugoplasirani Milan ima bod manje, a treći je aktualni prvak Napoli koji zaostaje za dva boda. Bologna je s 26 bodova na sedmoj poziciji.