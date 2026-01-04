Glavni tajnik HNS-a komentirao sastanak s Mamićem, a pitali smo ga ima li Zdravko i dalje utjecaj u Savezu

Glavni tajnik HNS-a i predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza Tomislav Svetina našao se u fokusu javnosti kao protagonist postnovogodišnjeg sastanka s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem u jednom restoranu u Hercegovini. Razgovarali smo o tome sa Svetinom.

Zašto ste se sastali s Mamićem u Hercegovini? Kako je do toga došlo, planirano ili slučajno?, pitali smo Svetinu.

- Želim jasno i nedvosmisleno naglasiti kako nema govora o bilo kakvom sastanku ili planiranom dogovoru s Mamićem. S članovima obitelji i prijateljima iz nogometnog svijeta, ali i prijateljima koji nisu dio HNS-a i nogometnog kruga - ukupno nas deset - nakon proslave novogodišnje noći u Dubrovniku te na povratku prema Zagrebu, nakon obilaska svetišta u Međugorju, stali smo u jedan restoran u Hercegovini. Gdje se drugi pojedinci kreću i u koje restorane dolaze, koga ću gdje susresti i mimoići - ja na to ne mogu utjecati. Posebice s obzirom na to da u ovom slučaju sa Zdravkom Mamićem osobno nemam nikakvu vrstu komunikacije i kontakta već godinama, niti je on osoba o kojoj razmišljam u tom pogledu.

Kakav je vaš odnos s Mamićem, kad ste se posljednji put vidjeli ili čuli s njim?

- Maliciozne teze i lažne konstrukcije koje su se pojavile proteklih dana u nekim hrvatskim medijima oko ove teme toliko su promašene da je sve pomalo i smiješno, a to je jasno svima koji znaju pozadinu odnosa između Zdravka Mamića i mene. Svi koji ozbiljno prate situaciju u hrvatskom nogometu dobro znaju koliki sam trud i energiju uložio sada već davne 2018. godine, kada sam na izbore za predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza izašao kao samostalni kandidat i koji sam se za tu funkciju na izborima borio s tadašnjim kandidatom Zdravka Mamića i Dinama. S obzirom na to da sam još te 2018. godine nakon što sam pobijedio na izborima, koji su bili puni tenzija, rekao kako ću u slučaju izbora za predsjednika ZNS-a učiniti sve što je pravno i institucionalno moguće da prestane dotadašnji utjecaj gospodina Mamića u ZNS-u, u godinama nakon Dinamo je odbio sudjelovati u radu ZNS-a, a ja sam se našao na brojnim udarima upravo Zdravka Mamića i ljudi oko njega. I od tog vremena, dakle više od sedam godina, nisam se vidio sa Zdravkom Mamićem. Utoliko su ove informacije za mene još nevjerojatnije i zaista ne znam kako su oni koji su ih plasirali mislili da će netko tko poznaje prirodu i povijest našeg odnosa u njih doista i ozbiljno povjerovati.

Je li vam predsjednik HNS-a Kustić to zamjerio, kakav je vaš odnos, možete li zbog tog događaja snositi kakve posljedice, šteti li taj vaš susret s Mamićem ugledu HNS-a?

- Ne treba ići daleko u prošlost i podsjetiti da se samo prije nekoliko mjeseci u medijima pojavila teza kojom se željelo prikazati nesklad u odnosu mene, članova vodstva HNS-a i predsjednika Kustića. Tada smo jasno pokazali zajedništvo i zatvorili usta onima koji su na taj način probali destabilizirati HNS. Čini mi se da sada opet vjetrovi pušu iz tog istog smjera i jedino što mogu je ponoviti istu poruku. HNS i njegovo vodstvo su stabilni, imaju jasnu viziju razvoja hrvatskog nogometa i naše je zajedništvo neupitno. S predsjednikom Kustićem komuniciram svakodnevno, upućen je u sve okolnosti ove „situacije“ i stoga nema ni potrebe za dubljim analizama i raspravama oko ove teme. Ponavljam: nije bilo planiranog niti dogovorenog susreta, niti ja osobno imam ikakvu komunikaciju sa Zdravkom.

Ima li Mamić kakav utjecaj na odlučivanje u Savezu?

- Moj stav je tu jasan. HNS i hrvatski nogomet moraju biti nit vodilja domaćeg sporta, pridržavati se najviših standarda i poštivati sve zakone. Napomenuo sam kako sam još tamo 2018. godine javno iputem medija komunicirao kako kao tada novi predsjednik ZNS-a imam jasan stav po pitanju Zdravka Mamića i njegovog utjecaja u toj organizaciji. Isto to jasno smo predsjednik Kustić i ja ponovili 2021. kada sam izabran na mjesto glavnog tajnika HNS-a. I tu nema rasprave. Zdravko Mamić nema i ne može imati utjecaj na rad ovih organizacija. Kao što smo to tada rekli, tako mislimo i danas. Ovakve teze koje se plasiraju ne mogu promijeniti istinu koju znaju svi koji prate hrvatski nogomet. Oni koji na ovaj način misle destabilizirati HNS i domaći nogomet morat će pronaći druge teme. Ova tema je već odavno potrošena i nema u njoj ni trunke istine.

Koji su glavni smjerovi djelovanja HNS-a u 2026., koja je tu konkretno vaša uloga?

- Ove godine pred nama je Svjetsko prvenstvo u SAD-u, najveće natjecanje reprezentacija, kojemu smo u potpunosti posvećeni. Pred nama su finalne pripreme za to natjecanje, ne samo sportske već i one logističke te poslovne prirode. Ovo je prilika za čitavu zemlju, ne samo za naš sport i nogometaše, da se predstavimo u najboljem svjetlu na svjetskoj pozornici i iz svega izvučemo maksimum za razvoj hrvatskog nogometa u narednim godinama. Uz to nastavljamo s razvojem domaćih natjecanja, podizanju kvalitete, vidljivosti i vrijednosti istih. Treba ovdje istaknuti i započetu izgradnju nogometnog kampa HNS-a koji će biti nova prekretnica u hrvatskom nogometu. Puno je projekata, izazova i velikih događaja pred nama u 2026. godini i nadam se da će biti jedna od najuspješnijih.

Može li se spomenuti događaj odraziti na vaš rad u ZNS-u, je li vam se netko od klubova obratio i tražio objašnjenje?

- Moj izbor za predsjednika ZNS-a u novom mandatu dogodio se prije nekoliko mjeseci. Upravo sam u trećem mandatu i vjerujem kako su članice ZNS-a svojim glasovima podrške na izborima poslale jasnu poruku o povjerenju u rad mene i tima koji sam okupio. Upravo ti klubovi iz zagrebačkog bazena najbolje znaju prirodu odnosa mene i Zdravka, kakve sam borbe vodio u prošlosti uvjeren da to što radim činim za dobrobit zagrebačkih klubova i nogometa. I baš zato vjerujem da im nema niti posebne potrebe išta objašnjavati jer oni znaju da to što se priča nema veze s istinom.

Produbljuje li vaš sastanak s Mamićem jaz između Dinama i ZNS-a?

- Moj stav prema Dinamu je i dalje jednak, kao što sam govorio prije i nakon posljednjih izbora u ZNS-u. I ovim putem opet pozivam Dinamo na uključivanje u rad ZNS-a jer vjerujem da je to potrebno i poželjno za ZNS, sve klubove i sam Dinamo. S obzirom na to da se – ponavljam - nije radilo o sastanku, niti ikakvom dogovoru, već o slučajnom susretu na javnom prostoru, ne vidim zbog čega bi se i na koji način to moglo odraziti na odnos – zaključio je Svetina.