Glavni tajnik HNS-a komentirao sastanak s Mamićem, a pitali smo ga ima li Zdravko i dalje utjecaj u Savezu

Glavni tajnik HNS-a i predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza Tomislav Svetina našao se u fokusu javnosti kao protagonist postnovogodišnjeg sastanka s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem u jednom restoranu u Hercegovini. Razgovarali smo o tome sa Svetinom.
Zašto ste se sastali s Mamićem u Hercegovini? Kako je do toga došlo, planirano ili slučajno?, pitali smo Svetinu.
- Želim jasno i nedvosmisleno naglasiti kako nema govora o bilo kakvom sastanku ili planiranom dogovoru s Mamićem. S članovima obitelji i prijateljima iz nogometnog svijeta, ali i prijateljima koji nisu dio HNS-a i nogometnog kruga - ukupno nas deset - nakon proslave novogodišnje noći u Dubrovniku te na povratku prema Zagrebu, nakon obilaska svetišta u Međugorju, stali smo u jedan restoran u Hercegovini. Gdje se drugi pojedinci kreću i u koje restorane dolaze, koga ću gdje susresti i mimoići - ja na to ne mogu utjecati. Posebice s obzirom na to da u ovom slučaju sa Zdravkom Mamićem osobno nemam nikakvu vrstu komunikacije i kontakta već godinama, niti je on osoba o kojoj razmišljam u tom pogledu.
Kakav je vaš odnos s Mamićem, kad ste se posljednji put vidjeli ili čuli s njim?
- Maliciozne teze i lažne konstrukcije koje su se pojavile proteklih dana u nekim hrvatskim medijima oko ove teme toliko su promašene da je sve pomalo i smiješno, a to je jasno svima koji znaju pozadinu odnosa između Zdravka Mamića i mene. Svi koji ozbiljno prate situaciju u hrvatskom nogometu dobro znaju koliki sam trud i energiju uložio sada već davne 2018. godine, kada sam na izbore za predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza izašao kao samostalni kandidat i koji sam se za tu funkciju na izborima borio s tadašnjim kandidatom Zdravka Mamića i Dinama. S obzirom na to da sam još te 2018. godine nakon što sam pobijedio na izborima, koji su bili puni tenzija, rekao kako ću u slučaju izbora za predsjednika ZNS-a učiniti sve što je pravno i institucionalno moguće da prestane dotadašnji utjecaj gospodina Mamića u ZNS-u, u godinama nakon Dinamo je odbio sudjelovati u radu ZNS-a, a ja sam se našao na brojnim udarima upravo Zdravka Mamića i ljudi oko njega. I od tog vremena, dakle više od sedam godina, nisam se vidio sa Zdravkom Mamićem. Utoliko su ove informacije za mene još nevjerojatnije i zaista ne znam kako su oni koji su ih plasirali mislili da će netko tko poznaje prirodu i povijest našeg odnosa u njih doista i ozbiljno povjerovati.
Je li vam predsjednik HNS-a Kustić to zamjerio, kakav je vaš odnos, možete li zbog tog događaja snositi kakve posljedice, šteti li taj vaš susret s Mamićem ugledu HNS-a?
- Ne treba ići daleko u prošlost i podsjetiti da se samo prije nekoliko mjeseci u medijima pojavila teza kojom se željelo prikazati nesklad u odnosu mene, članova vodstva HNS-a i predsjednika Kustića. Tada smo jasno pokazali zajedništvo i zatvorili usta onima koji su na taj način probali destabilizirati HNS. Čini mi se da sada opet vjetrovi pušu iz tog istog smjera i jedino što mogu je ponoviti istu poruku. HNS i njegovo vodstvo su stabilni, imaju jasnu viziju razvoja hrvatskog nogometa i naše je zajedništvo neupitno. S predsjednikom Kustićem komuniciram svakodnevno, upućen je u sve okolnosti ove „situacije“ i stoga nema ni potrebe za dubljim analizama i raspravama oko ove teme. Ponavljam: nije bilo planiranog niti dogovorenog susreta, niti ja osobno imam ikakvu komunikaciju sa Zdravkom.
Ima li Mamić kakav utjecaj na odlučivanje u Savezu?
- Moj stav je tu jasan. HNS i hrvatski nogomet moraju biti nit vodilja domaćeg sporta, pridržavati se najviših standarda i poštivati sve zakone. Napomenuo sam kako sam još tamo 2018. godine javno iputem medija komunicirao kako kao tada novi predsjednik ZNS-a imam jasan stav po pitanju Zdravka Mamića i njegovog utjecaja u toj organizaciji. Isto to jasno smo predsjednik Kustić i ja ponovili 2021. kada sam izabran na mjesto glavnog tajnika HNS-a. I tu nema rasprave. Zdravko Mamić nema i ne može imati utjecaj na rad ovih organizacija. Kao što smo to tada rekli, tako mislimo i danas. Ovakve teze koje se plasiraju ne mogu promijeniti istinu koju znaju svi koji prate hrvatski nogomet. Oni koji na ovaj način misle destabilizirati HNS i domaći nogomet morat će pronaći druge teme. Ova tema je već odavno potrošena i nema u njoj ni trunke istine.
Koji su glavni smjerovi djelovanja HNS-a u 2026., koja je tu konkretno vaša uloga?
- Ove godine pred nama je Svjetsko prvenstvo u SAD-u, najveće natjecanje reprezentacija, kojemu smo u potpunosti posvećeni. Pred nama su finalne pripreme za to natjecanje, ne samo sportske već i one logističke te poslovne prirode. Ovo je prilika za čitavu zemlju, ne samo za naš sport i nogometaše, da se predstavimo u najboljem svjetlu na svjetskoj pozornici i iz svega izvučemo maksimum za razvoj hrvatskog nogometa u narednim godinama. Uz to nastavljamo s razvojem domaćih natjecanja, podizanju kvalitete, vidljivosti i vrijednosti istih. Treba ovdje istaknuti i započetu izgradnju nogometnog kampa HNS-a koji će biti nova prekretnica u hrvatskom nogometu. Puno je projekata, izazova i velikih događaja pred nama u 2026. godini i nadam se da će biti jedna od najuspješnijih.
Može li se spomenuti događaj odraziti na vaš rad u ZNS-u, je li vam se netko od klubova obratio i tražio objašnjenje?
- Moj izbor za predsjednika ZNS-a u novom mandatu dogodio se prije nekoliko mjeseci. Upravo sam u trećem mandatu i vjerujem kako su članice ZNS-a svojim glasovima podrške na izborima poslale jasnu poruku o povjerenju u rad mene i tima koji sam okupio. Upravo ti klubovi iz zagrebačkog bazena najbolje znaju prirodu odnosa mene i Zdravka, kakve sam borbe vodio u prošlosti uvjeren da to što radim činim za dobrobit zagrebačkih klubova i nogometa. I baš zato vjerujem da im nema niti posebne potrebe išta objašnjavati jer oni znaju da to što se priča nema veze s istinom.
Produbljuje li vaš sastanak s Mamićem jaz između Dinama i ZNS-a?
- Moj stav prema Dinamu je i dalje jednak, kao što sam govorio prije i nakon posljednjih izbora u ZNS-u. I ovim putem opet pozivam Dinamo na uključivanje u rad ZNS-a jer vjerujem da je to potrebno i poželjno za ZNS, sve klubove i sam Dinamo. S obzirom na to da se – ponavljam - nije radilo o sastanku, niti ikakvom dogovoru, već o slučajnom susretu na javnom prostoru, ne vidim zbog čega bi se i na koji način to moglo odraziti na odnos – zaključio je Svetina.
Mamić je tvorac uspješnog Dinama i većine reprezentacije...pa ne mislite valjda da će nešto napraviti Kustić koji je HDZ potrčko ili Dalić koji nit je bio igrač nit trener...pa vidite od kad su nesposobnjakovići preuzelu Donamo da on samo slabi, a ljubitelj lovice Dalić već si sad radi alibi za neuspjeh koji će doživjeti na svjetskom prvenstvu gdje neće proći skupinu...