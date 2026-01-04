Gotovo je: Dominik Livaković se vraća u Dinamo! Turci su popustili pod jednim uvjetom

Saga o povratku Dominika Livakovića u Maksimir napokon je dobila svoj epilog. Vratar hrvatske reprezentacije, nakon neuspješne epizode u španjolskoj Gironi gdje u pola sezone nije upisao niti jednu minutu, čvrsto je odlučio karijeru oživjeti u poznatom okruženju, a jedina opcija za njega bio je Dinamo. Iako su pregovori s njegovim matičnim klubom Fenerbahçeom bili iscrpljujući i puni preokreta, prema posljednjim informacijama o kojima piše insajder Lorenzo Lepore - sve je riješeno i preostali su tek formalni detalji do službene objave. Ključnu ulogu u cijelom poslu odigrala je upravo Livakovićeva nepokolebljiva odlučnost, jer je odbio sve druge, financijski izdašnije ponude kako bi se vratio u klub u kojem je stekao status legende.

Tijekom pregovora u medijskom su se prostoru pojavile brojne oprečne informacije, a turski i talijanski mediji tvrdili su kako Fenerbahçe koči posao zbog navodno podcjenjivačke ponude iz Zagreba. Pisalo se kako Dinamo nudi pokrivanje tek manjeg dijela plaće i posudbu bez naknade, što je turski velikan odbijao. Ipak, istina je bila znatno drugačija. Glavni adut Dinama bio je sam Livaković, koji je, kako bi se vratio kući, pristao na drastično smanjenje primanja čime je jasno pokazao da mu je prioritet osiguravanje minutaže uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva, a ne novac.

Fenerbahçe se tako našao u nezavidnoj poziciji. Iako su na stolu imali ponude drugih klubova, poput one talijanske Genoe, nisu imali previše manevarskog prostora. Zadržavanje nezadovoljnog igrača s visokom plaćom nije imalo smisla, pogotovo jer Livaković nije bio u njihovim planovima, a njegov status dodatno su komplicirala pravila o broju stranaca u turskoj ligi. Na kraju su morali popustiti pred željom igrača i sjesti za stol s vodstvom Dinama, na čelu sa Zvonimirom Bobanom, kako bi pronašli zadovoljavajuće rješenje za sve tri strane.

Iako se isprva govorilo o čistoj šestomjesečnoj posudbi, Fenerbahçe je u konačnici inzistirao na ugradnji klauzule o otkupu ugovora. Prema dostupnim informacijama, Dinamo će Livakovića posuditi do kraja sezone, nakon čega će imati mogućnost trajno ga otkupiti za iznos od otprilike tri milijuna eura. U finalizaciju posla uključio se i njegov novi menadžer Andy Bara, koji je svojim pregovaračkim vještinama pomogao da se saga privede kraju na zadovoljstvo zagrebačkog kluba. Dinamo tako dobiva monumentalno pojačanje u borbi za naslov prvaka, a Dominik Livaković priliku da se vrati u vrhunsku formu i kao neupitna "jedinica" povede Hrvatsku na još jedno veliko natjecanje.