United Cup

Wawrinka opet igrao tri sata, Benčič odvela Švicarsku u četvrtfinale

Finale turnira Croatia Open Umag, Alexei Popyrin - Stan Wawrinka
Sasa Miljevic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
04.01.2026.
u 22:30

Švicarska je osvojila prvo mjesto u skupini s učinkom 2-0, a Italija će se boriti za drugo mjesto protiv Francuske i tako se pokušati probiti do četvrtfinala.

Olimpijska pobjednica iz Tokija 2021. i najbolja švicarska tenisačica Belinda Benčič odvela je svoju mješovitu reprezentaciju u četvrtfinale United Cupa zadržavši stopostotni učinak u pojedinačnim mečevima i mješovitim parovima, što je Švicarskoj donijelo prvo mjestu u skupini C u Perthu.

Nakon što je s 3-0 pobijedila Francusku, švicarska reprezentacija je u nedjelju s 2-1 svladala favoriziranu Italiju. U toj je pobjedi Benčič prvo u 'singlu' svladala Jasmine Paolini sa 6-4, 6-3, a nakon što je Flavio Cobolli trebao gotovo tri sata za slamanje otpora protiv 40-godišnjeg veterana Stana Wawrinke (6-4, 6-7, 7-6), Belinda je udružila snage s Jakubom Paulom i donijela odlučujući bod u mješovitom paru svladavši aktualne dvostruke pobjednike US Opena Saru Errani i Andreu Vavassorija sa 7-5, 4-6, 10-7.

Susret reprezentacija Kanade i Kine u Sydneyju odlučen je već u pojedinačnim dvobojima. Felix Auger-Aliassime je sa 6-4, 6-4 bio bolji od Zhanga Zhizhena, a Victoria Mboko je s 2-6, 6-2, 6-0 svladala Zhu Lin. Mboko i Auger-Aliassime su za kraj donijeli Kanadi maksimalnu pobjedu svladavši u paru You Xiaodi i Rigelea Tea sa 6-1, 6-3.

U skupini B Kina ima učinak 1-1, Kanada je na 1-0, a Belgija na 0-1. Kanadi je za osvajanje prvog mjesta u skupini dovoljna i jedna pobjeda u bilo kojem od tri meča u susretu s Belgijom.
