Jessie Diggins po treći put osvojila "Tour de Ski"

Američka reprezentativka Jessie Diggins i treći put u karijeri (2021., 2024., 2026.) osvojila je naslov pobjednice novogodišnje turneje u skijaškom trčanju "Tour de Ski", koja je u nedjelju završena tradicionalnim, iscrpljujućim usponom po stazi Alpe Cermis u talijanskom Val di Fiemmeu.

Pobjednica zadnje etape je bila Norvežanka Karoline Simpson-Larsen koja je ciljem prošla 8.8 sekundi prije Jessie Diggins te 14.4 sekundi ispred sunarodnjakinje Heidi Weng.

Austrijanka Teresa Stadlober je došla na cilj kao četvrta, što joj je donijelo pomak na drugo mjesto u ukupnom redoslijedu turneje sa zaostatkom od dvije minute i 17.7 sekundi za Diggins. Bivša dvostruka ukupna pobjednica Heidi Weng je ove godine ukupno bila treća (+2:31.6 minuta) i po osmi put se našla na pobjedničkom postolju u redoslijedu turneje.

Ovogodišnje izdanje "Tour de Ski" je održano u skraćenom obliku. Održano je šest umjesto osam natjecanja kako bi natjecatelji imali manje nastupa uoči Olimpijskih igara Milano-Cortina, koje će započeti 6. veljače.

Jessie Diggins je trijumfom na turneji zaradila dodatnih 300 bodova i s 869 bodova je preuzela vodstvo u Svjetskom kupu. Drugoplasirana Šveđanka Moa Ilar ima 820 bodova, a treća je njena sunarodnjakinja Maja Dahlqvist sa 602 boda.