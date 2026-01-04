Naši Portali
PRIJE 40 GODINA IZGUBILE SU SE U SNJEŽNOJ MEĆAVI

Amputacije nogu nije bilo lako podnijeti, ali danas živimo normalno – skijamo, plešemo, plivamo

Autor
Elvis Sprečić
04.01.2026.
u 21:55

Šima: Bile smo mokre, jele snijeg, nekako smo se pomirile s time da ćemo umrijeti te prve noći, no sedmoga dana čule smo pucanj iz lovačke puške. Drago Ćavar, jedan od lovaca, pronašao nas je

Vorkuta, ruski grad u sjevernom Sibiru, u trenutku pisanja ovog teksta hladio se na oko 17 stupnjeva Celzijevih ispod ništice. Preko noći će se, kaže prognoza, živa na termometru spušta i do – 26. Upravo toliko iznosi najniža ikad izmjerena temperatura i u Zagrebu. Hladni rekord zbio se 15. siječnja 1985. Početak te godine bio je toliko leden da se zabijelio i najsunčaniji hrvatski otok – Hvar – gdje se snijeg zadržao rekordnih dva tjedna u komadu.

Bila je to zima za vrijeme koje su na području cijele bivše države srušeni mnogi temperaturni rekordi kakvi nisu zabilježeni ni ikada prije, ali bogme ni poslije. Tako je i u blizini Mostara, na tek nešto više od 15 kilometara zračne udaljenosti od tog grada, u šumskom predjelu između Bogodola i Širokog Brijega, u utorak 8. siječnja te 1985. u kosti probijala, doslovce, sibirska hladnoća. Bilo je -27.

