Vorkuta, ruski grad u sjevernom Sibiru, u trenutku pisanja ovog teksta hladio se na oko 17 stupnjeva Celzijevih ispod ništice. Preko noći će se, kaže prognoza, živa na termometru spušta i do – 26. Upravo toliko iznosi najniža ikad izmjerena temperatura i u Zagrebu. Hladni rekord zbio se 15. siječnja 1985. Početak te godine bio je toliko leden da se zabijelio i najsunčaniji hrvatski otok – Hvar – gdje se snijeg zadržao rekordnih dva tjedna u komadu.
Bila je to zima za vrijeme koje su na području cijele bivše države srušeni mnogi temperaturni rekordi kakvi nisu zabilježeni ni ikada prije, ali bogme ni poslije. Tako je i u blizini Mostara, na tek nešto više od 15 kilometara zračne udaljenosti od tog grada, u šumskom predjelu između Bogodola i Širokog Brijega, u utorak 8. siječnja te 1985. u kosti probijala, doslovce, sibirska hladnoća. Bilo je -27.
Amputacije nogu nije bilo lako podnijeti, ali danas živimo normalno – skijamo, plešemo, plivamo
Šima: Bile smo mokre, jele snijeg, nekako smo se pomirile s time da ćemo umrijeti te prve noći, no sedmoga dana čule smo pucanj iz lovačke puške. Drago Ćavar, jedan od lovaca, pronašao nas je
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.