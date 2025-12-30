VIDEO Snimke koje lede krv u žilama: Ovo je objavljeno netom prije stravične nesreće slavnog sportaša

Videozapisi objavljeni na društvenim mrežama samo nekoliko sati prije kobne prometne nesreće u Nigeriji prikazuju posljednje trenutke putovanja koje je završilo smrću dvojice bliskih suradnika boksača Anthonyja Joshue.

Snimke je na Snapchat i druge platforme objavio Kevin Ayodele, dugogodišnji Joshuin prijatelj i kondicijski trener, a na njima se vidi dolazak u Nigeriju te vožnja SUV-om preko mosta na autocesti Lagos–Ibadan. Na jednom od videa pojavljuje se i drugi stradali član tima, kondicijski trener Sina Ghami.

Nekoliko minuta nakon tih objava, vozilo u kojem su se nalazili sudarilo se s kamionom zaustavljenim uz cestu. Ayodele i Ghami poginuli su na mjestu nesreće, dok je Joshua zadobio ozljede i prevezen je u bolnicu.

Na snimkama koje su kasnije kružile internetom vidi se Joshua, kako sjedi u potpuno uništenom vozilu okružen razbijenim staklom. Njegov tim potvrdio je da je u stabilnom stanju.

Iz Joshuina tima poručili su kako su poginuli bili "bliski prijatelji i neizostavni dio njegova profesionalnog i privatnog života" te zamolili javnost za privatnost obitelji stradalih.

Istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, a prema prvim informacijama vozilo je u trenutku sudara pretjecalo i kretalo se neprilagođenom brzinom.