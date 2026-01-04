Neviđen scenarij: Sprašili ga s posla na Novu godinu, odrekao se 16 milijuna eura otpremnine

Početak nove godine na Stamford Bridgeu donio je potres kakav se ne pamti. Talijanski trener Enzo Maresca postao je prvi menadžer u povijesti Premier lige koji je dobio otkaz na sam Novu godinu, 1. siječnja 2026. Iako je klub u službenom priopćenju naveo kako se radi o "sporazumnom raskidu", odluka je uslijedila nakon niza loših rezultata, a kap koja je prelila čašu bio je remi 2:2 kod kuće protiv Bournemoutha. Chelsea se u tom trenutku našao na petom mjestu ljestvice, s ogromnih 15 bodova zaostatka za vodećim Arsenalom, što je bilo daleko ispod klupskih ambicija.

Ipak, ono što ovu priču čini doista jedinstvenom nije sam otkaz, već Marescin potez koji je uslijedio. Prema pisanju britanskih medija, Talijan se odrekao otpremnine koja se procjenjuje na vrtoglavih 16 milijuna eura. Maresca je imao pravo na taj iznos jer je u lipnju 2024. potpisao petogodišnji ugovor s opcijom produljenja na još jednu godinu. Odlaskom nakon samo 18 mjeseci ostavio je ogroman novac na stolu, a izvori bliski klubu tvrde da je bio toliko frustriran osjećajem da mu klupska hijerarhija radi iza leđa da uopće nije želio pregovarati o uvjetima odlaska.

Do bolnog razlaza dovela su tri ključna razloga. Prvi je, naravno, katastrofalna forma momčadi koja je u posljednjih sedam prvenstvenih utakmica ostvarila samo jednu pobjedu. Drugi razlog leži u dubokom neslaganju s neovisnim medicinskim odjelom kluba oko protokola za povratak igrača nakon ozljeda, pri čemu menadžer nije imao konačnu riječ. Treći i vjerojatno najvažniji razlog bili su Marescini pregovori s Manchester Cityjem o potencijalnom nasljeđivanju Pepa Guardiole, što je u potpunosti narušilo povjerenje između njega i uprave Chelseaja.

Iako je prema ugovoru bio dužan obavijestiti klub o kontaktima s drugim stranama, što je i učinio, u Chelseaju je stvoren osjećaj da je Maresca bio dekoncentriran i da je svojim potezima sam sebe "izbacio iz igre". Odnos je dodatno pogoršala njegova zagonetna izjava iz prosinca kada je rekao da je proživio "najgorih 48 sati" u klubu, što je razljutilo čelnike, a kasnije se ispostavilo da je komentar bio usmjeren upravo na medicinsko osoblje. Njegova posljednja utakmica ostat će upamćena i po tome što je odbio doći na konferenciju za medije.