Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PREMIUM

Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče

VL
Autor
Vecenji.hr
30.12.2025.
u 14:18

Na pragu nove godine želimo vam reći jedno veliko – hvala. Hvala svim našim čitateljima koji nas svakodnevno biraju i time podržavaju kvalitetno novinarstvo. Upravo zahvaljujući vama postajemo još bolji, relevantniji i sadržajniji. Ukoliko još niste dio Premium Večernjeg lista, sada je pravo vrijeme da nam se pridružite.

Premium Večernji list nije samo čitanje vijesti, već iskustvo koje donosi dodatnu vrijednost.

Kao premium pretplatnik dobivate mogućnost čitanja svih sadržaja bez reklama, bez prekida, bez ometanja. Uživanje u tekstovima postaje jednostavnije, ugodnije i fokusirano na ono najvažnije – informaciju. Uz to, naše Premium čitatelje redovito nagrađujemo posebnim poklonima i pogodnostima koje nisu dostupne drugima.

Jedna od najatraktivnijih pogodnosti svakako su dva mjeseca VOYA na dar, kao i niz drugih vrijednih benefita koje pripremamo tijekom godine. Premium članstvo tako ne donosi samo kvalitetan sadržaj, već i konkretne pogodnosti koje možete koristiti odmah.

Za sve koji razmišljaju o pretplati, pripremili smo i prigodnu akciju s posebnim cijenama koja traje do 6. siječnja 2026. To je idealna prilika da postanete dio naše zajednice ili da Premium poklonite nekome koga želite razveseliti kvalitetnim sadržajem.

U godini koja dolazi nastavljamo s istim ciljem – biti pouzdan izvor informacija, mjesto kvalitetnih priča i autora, kao i prostor za relevantne teme. Budite s nama i dalje, jer zajedno gradimo medij koji ima smisla.

Za kraj, od srca vam želimo sretnu i uspješnu Novu godinu, puno zdravlja, zadovoljstva i dobrih vijesti. Hvala što ste s nama – čitamo se i u 2026.!

Ključne riječi
pretplata Premium

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!