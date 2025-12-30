Jake Paul dobio je gadne batine od Joshue, ali već razmišlja o sljedećem protivniku

Samo nekoliko dana od drugog poraza u karijeri, Jake Paul već ima nekoliko potencijalnih protivnika na svom popisu. Bivša Disneyeva zvijezda je prije tjedan dana na priredbi u Miamiju nokautom u šestoj rundi izgubila protiv Anthonyja Joshue, piše Croring.

Dvadesetosmogodišnji youtuber nije se mogao ravnopravno nositi protiv nekadašnjeg dvostrukog svjetskog prvaka teške kategorije.

Naime, AJ je bio fizički veći, viši i teži od Paula, a ono što je dodatno radilo prevagu u tom meču bilo je boksačko iskustvo.

Influencer je nakon okršaja završio u bolnici s dvostrukim prijelom čeljusti i uspješno je operiran. Paul će se u ring vratiti tek za nekoliko mjeseci.

Nakisa Bidarian iz MVP promocije je poručio kako je Paul zainteresiran za revanš protiv Tommyja Furyja protiv kojeg je izgubio u veljači 2023. godine.

– Nismo još razgovarali kada bi se mogao vratiti, ali to će se sigurno dogoditi tijekom 2026. godine. Poručuje kako je jako sretan, no treba mu vremena za oporavak. Karijeru želi nastaviti u kruzer kategoriji – kazao je Nakisa Bidarian za TMZ Sports, pa dodao:

– Pitao je fanove protiv koga žele da se bori u sljedećem meču? Ali ja bih malo pričekao s time, neka prvo prođu blagdani, zar ne? Neka se sve još malo slegne, pa ćemo razgovarati. Nema potrebe žuriti. No mogu vam reći da je Tommy Fury visoko na njegovom popisu želja. Paul mu se želi osvetiti za poraz.