Ovo su najzločestiji horoskopski znakovi: Dok su jedni samo nestašni i zaigrani, drugi su proračunati manipulatori željni osvete
Pojam "zločest" u astrologiji obuhvaća širok spektar osobina, od zaigrane drskosti i duhovitih podvala pa sve do proračunate manipulacije i želje za osvetom. Neki znakovi jednostavno vole biti u centru pažnje i zabavljati druge, dok drugi koriste svoju inteligenciju i lukavost kako bi ostvarili skrivene ciljeve.
Njihova zajednička crta je karizma i kreativnost kojom unose uzbuđenje u svaku situaciju, no ponekad to čine prelazeći granice dobrog ukusa. Bilo da je riječ o bezazlenom kaosu ili pomno isplaniranoj spletki, ovi znakovi znaju kako uzburkati duhove i ostaviti neizbrisiv trag.
Na vrhu ljestvice gotovo se uvijek nalazi jedan znak, Blizanci. Vladar Blizanaca je Merkur, planet komunikacije, što im daje nevjerojatnu moć riječi i brz um. Oni su majstori zafrkancije i mentalnih igara, a njihovi nestašluci često su samo način da održe stvari zanimljivima. Blizanac je onaj prijatelj koji će vam iz šale promijeniti jezik na mobitelu ili proširiti bezazleni trač samo da vidi reakciju.
Zbog svoje dvojne prirode, u jednom trenutku mogu biti ozbiljni, a već u sljedećem glavni pokretači kaosa. Njihov oštri jezik i šarm omogućuju im da se gotovo uvijek izvuku iz nevolje, pretvarajući svaku situaciju u duhovitu anegdotu. Iako rijetko imaju zle namjere, njihova nepostojanost i sklonost ogovaranju čine ih nepouzdanima.
Vatreni znakovi Lav, Strijelac i Ovan također su visoko na ljestvici, ali iz posve različitih pobuda. Lavovi su rođeni zabavljači kojima je potrebna pozornica, a njihovi nestašluci su veliki, teatralni i nemogući za ignorirati. Njihov je cilj izazvati smijeh i divljenje, pa će tako bez problema organizirati potragu za blagom na dosadnoj zabavi. Međutim, ako im je ego povrijeđen, njihova zaigranost može prerasti u aroganciju.
S druge strane, Strijelci su avanturisti i komičari zodijaka. Njihova zloća proizlazi iz neukrotive želje za uzbuđenjem i pomicanjem granica. Oni će nagovoriti prijatelje na spontane ludosti, poput noćnog istraživanja napuštenog zabavnog parka. Njihova brutalna iskrenost često graniči s bezosjećajnošću, a impulzivnost ih nerijetko dovodi u nevolje.
Među najzločestijima se često ističe i Vodenjak, ekscentrični inovator zodijaka. Njihovi nestašluci su intelektualni, nekonvencionalni i potpuno neočekivani. Vodenjaci uživaju u rušenju normi i protresanju ustaljenih rutina, često u ime napretka ili čiste zabave. To je osoba koja će hakirati popis pjesama na elegantnoj večeri kako bi pokrenula spontani plesni podij.
Njihovi postupci rijetko su osobni; više su usmjereni na poticanje kreativnog razmišljanja ili unošenje radosti u monotoniju. Budući da odluke donose na temelju logike, a ne emocija, ponekad mogu djelovati hladno i distancirano, no njihova je pobuna gotovo uvijek dobronamjerna.
Iako su nestašluci navedenih znakova uglavnom bezazleni, postoje i oni čije ponašanje prelazi u mračnije sfere. Tu titulu bez premca nosi Škorpion. Vladar Škorpiona je Pluton, planet podzemlja i transformacije, što ih čini majstorima osvete i manipulacije. Njihova zloća nije zaigrana; ona je proračunata, duboka i često motivirana povrijeđenošću. Škorpioni pamte svaku nanesenu nepravdu i godinama mogu čekati pravi trenutak za osvetu.
Uživaju u stvaranju drame i promatranju kako se situacija odvija, a ponekad se hrane patnjom drugih kako bi ostvarili svoje ciljeve. Njihova sposobnost da suptilno igraju umne igre i skrivaju prave namjere čini ih jednim od najopasnijih znakova kada su ljuti.
U kategoriju neočekivanih spadaju Djevice i Jarčevi. Djevice, poznate kao perfekcionisti, svoju zloću skrivaju iza fasade praktičnosti. Njihova sklonost kritiziranju i analizi čini ih vještima u smišljanju "zlih planova", a njihova pasivno-agresivna priroda može stvoriti izrazito negativnu atmosferu.
S druge strane, Jarčevi su vođeni ambicijom. Njihova zloća nije usmjerena na zabavu, već na uspjeh. Hladni su i proračunati, spremni gurnuti druge u stranu kako bi napredovali. Njihov vladar Saturn daje im strog pogled na život, a u ostvarenju svojih ciljeva mogu biti nemilosrdni, ne mareći za osjećaje drugih.
Rakovi su, pak, vođeni emocijama. Iako su iznimno suosjećajni, njihova preosjetljivost može ih učiniti nestabilnima i osvetoljubivima. Prema nekim statistikama, upravo su Rakovi najskloniji zločinima iz strasti, jer kada ih preplave osjećaji, njihova reakcija može biti eksplozivna i okrutna.