Rakitić dobio priliku kakva se dobiva jednom u životu: Birat će najbolje u povijesti!

Slaveći 75 godina postojanja, NBA liga pokrenula je "NBA 75 Euro Vote", kampanju koja među poklonicima NBA košarke uzdiže rođendansku sezonu na višu razinu zanimljivosti.

Kampanja je posvećena aktualnim i bivšim europskim košarkašima koji su igrajući u NBA ligi inspirirali naraštaje košarkaških navijača diljem Starog kontinenta.

A fanovima, koji će također imati pravo glasa, pridružit će se i sportaši iz drugih sportova, influenceri i novinari koji će glasati za najveće NBA dinastije, najbolje NBA dresove, najznačajnije trenutke vezane uz europske NBA košarkaše, a posebno će biti zanimljivo vidjeti koji će to europski košarkaši biti izabrani za prvi i drugi "All-Time Team".

Kukoč i Dražen kandidati

Osim što će neke hrvatske košarkaške legende (Dražen Petrović, Toni Kukoč, Dino Rađa) biti konkurentne u nekima od tih izbora, hrvatskoj sportskoj publici može biti dodatno zanimljivo i što će jedan od članova žirija u izboru biti Ivan Rakitić. Bivši naš nogometni reprezentativac nije slučajno izabran jer je poznato da je vrlo zainteresiran za NBA košarku i da je navijač Philadelphije, što je postao kada je za taj klub igrao Dario Šarić. S obzirom na to da je Dario otišao iz tog kluba i da iz njega želi očajnički otići i Australac Ben Simmons, Rakitićev najdraži NBA igrač, nije poznato je li Ivan u međuvremenu promijenio boje i navija li sada možda za Utah Jazz s obzirom na to da u toj momčadi Hrvatsku sjajno predstavlja Bojan Bogdanović ili možda za LA Clipperse u čijoj startnoj petorci gledamo Ivicu Zupca.

Rakitić je svojedobno upoznao i Kobea Bryanta, tragično preminulog NBA velikana, kada je jednom prigodom svratio na trening nogometaša Barcelone, čiji je Ivan tada bio član.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL 15.07.2020., Krizevci - Na gimnazijskom igralistu osvanuo prvi u Hrvatskoj mural posvecen americkoj kosarkaskoj legendi Kobeu Bryantu koji je oslikan u njegovom prepoznatljivom zutom dresu L.A. Lakersa sa porukom njegovog zivotnog mota - The moment you give up is the moment you let someone else win...Autori murala su akademski slikar Sinisa Bovcon i Kruno Thorn. Photo:Damir Spehar/PIXSELL

Osim Ivana Rakitića, još je jedan vrsni europski nogometaš zamoljen da bude član žirija za izbor jer je veliki NBA fan. Riječ je o Thibautu Courtoisu, košarkaški visokom (198 cm) vrataru belgijske nogometne reprezentacije i madridskog Reala, koji je za vrijeme pandemijskog lockouta igrao javno prenošene PlayStation utakmice (NBA2K Sundays) protiv kolega nogometaša (Lukaku, Hummels, Aguero), ali i NBA košarkaša kao što su Willy Hernangomez, Larry Nance Jr. i John Collins.

Courtois je toliki NBA fan da je u prosincu 2019., kada su realovci bili na kraćim zimskim praznicima, skočio do Miamija i gledao dvije domaće utakmice Heata. No, nije to bilo prvi put da je ta velika nogometna zvijezda skoknula do SAD-a na neku NBA utakmicu usred nogometne sezone. Tu "tradiciju" započeo je početkom veljače 2017. kada je njemu i njegovim suigračima iz Chelseaja tadašnji trener Antonio Conte obećao pokoji slobodan dan više pobijede li Arsenal. Courtois i suigrači su u tome i uspjeli, a on je izravno s utakmice odjurio u londonsku zračnu luku Heathrow te isti dan u New Yorku gledao LeBrona Jamesa u dresu Clevelanda kako dominira nad Knicksima.

– Kad god imam dva slobodna dana, spreman sam otputovati u New York ili neki drugi grad da bih gledao NBA košarku – izjavio je Belgijac za New York Times.

Oni su bili pioniri

No, vratimo se na temu ankete o najboljim europskim košarkašima svih vremena na NBA parketima u kojoj su na izbor glasačima od Hrvata ponuđena imena Kukoča, Petrovića i Rađe, ali i Nowitzkog, Parkera, A. Sabonisa, Marčiulionisa, Ilgauskasa, braće Gasol, Divca, Schrempfa i aktualnih europskih NBA zvijezda poput Jokića, Dončića, Antetokounmpa, Goberta, D. Sabonisa...

Čast da sudjelujemo u glasovanju imali smo i mi zahvaljujući zacijelo tridesetogodišnjem praćenju NBA lige i praćenju uživo čak 20 All-Star Weekenda i dvaju NBA finala u vrijeme kada je s čikaškim "Bikovima" zajedno tutnjao i Toni Kukoč. A to je igrač koji možda i neće biti pravedno vrednovan u ovom izboru, baš kao još jedan europski NBA pionir (Dražen Petrović), no oni su ti koji su omogućili igračima poput Jokića i Dončića da već pri dolasku u svoje NBA klubove budu zvijezde. Što je u Draženovo, Kukočevo i Rađino vrijeme bilo jednostavno nezamislivo.