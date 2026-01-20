Naši Portali
NIŠTA OD PRENOŠENJA BODOVA

Što je bilo, Danci? Neuništivi stroj koji je rastužio Hrvatsku izgubio od Portugala

European Handball Championship: Denmark - Portugal
SINA SCHULDT/DPA
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
20.01.2026.
u 23:00

Rukometaši Portugala priredili su iznenađenje u susretu 3. kola B skupine Europskog prvenstva porazivši u Herningu aktualne olimpijske pobjednike, svjetske prvake i europske doprvake Dance sa 31-29

Nakon što su ostvarili dvije uvjerljive pobjede, Danci su neočekivano izgubili od Portugala sa 29-31 i u drugi krug ulaze bez bodova, dok Portugalci prenose dva boda. Ovo je prvi put da je portugalska reprezentacija pobijedila aktualne svjetske i olimpijske prvake, pa niti ne čudi što su Portugalci slavili kao da su osvojili naslov. Portugal su do velike pobjede predvodili Francisco Costa i Martim Costa sa po devet golova, dok su na drugoj strani najefikasniji bili Mathias Gidsel s osam i Simon Pytlick sa šest golova.

U prvom susretu iz ove skupine Sjeverna Makedonija je pobijedila Rumunjsku su 24-23. Međutim, za plasman u drugi krug, Makedoncima je trebala pobjeda Danske protiv Portugala sa čak 18 golova razlike. Pobjednički gol postigao je Nenad Kosteski. Bio je to njegov četvrti gol na utakmici, a najefikasniji u makedonskim redovima bio je Filip Kuzmanovski s devet golova. Kod Rumunja, koji su skupinu završili s tri poraza, Ionut Nistor je zabio osam golova. Portugal je osvojio prvo mjesto s pet bodova, Danska ima četiri, Makedonci tri, a Rumunji su ostali na "nuli".

Slovenija je u susretu iz D skupine porazila Farske Otoke sa 30-27 osvojivši prvo mjesto u skupini sa šest bodova. Domen Makuc je bio sjajan sa 10 golova, dok je Miljan Vujović imao isto toliko obrana. Na suprotnoj strani Elias a Skipagotu je zabio devet golova. U prvom susretu iz ove skupine Švicarska je pobijedila Crnu Goru sa 43-26. Dalje idu Slovenija i Mađarska, a Slovenija prenosi dva boda.

Nakon što u prva dva kola upisale po dvije pobjede, Mađarska i Island su u međusobnom susretu odlučili o pobjedniku skupine i tko će prenijeti sve bodove. Slavio je Island sa 24-23. Island je predvodio Gisli Kristjansson sa sedam golova, koliko je na mađarskoj strani zabio Bence Imre.
Ključne riječi
Portugal Danska EP rukomet 2026.

