VIDEO Pogledajte golčinu Sučića u velikom derbiju Lige prvaka, ovo je bilo spektakularno

U 7. kolu Lige prvaka na milanskom San Siru sudarila su se dva europska velikana, Inter i Arsenal. Gosti iz Londona, koji su do ove utakmice imali savršen omjer od šest pobjeda u šest utakmica, bolje su otvorili susret. Već u 10. minuti Gabriel Jesus iskoristio je smušenost u obrani domaćina i iz blizine doveo Arsenal u vodstvo. Činilo se tada da bi Inter, koji je na početku djelovao sporo i bez prave energije, mogao doživjeti tešku večer pred svojim navijačima. No, momčad iz Milana nije se predavala i vrlo brzo je pronašla odgovor na dominantan početak "Topnika".

Pritisak Intera polako je rastao nakon primljenog gola. Nekoliko minuta prije izjednačenja, Arsenalova obrana već je pokazivala znakove nesigurnosti. Prvo je Marcus Thuram imao priliku, no njegov je udarac blokiran, a nedugo zatim isto se dogodilo i s pokušajem Barelle. Činilo se da su se gosti uspjeli obraniti od početnog naleta, no nisu uspjeli u potpunosti očistiti opasnost ispred svog gola. Lopta se nakon još jednog bloka odbila točno na nogu hrvatskog reprezentativca Petra Sučića, koji se nalazio na rubu kaznenog prostora. Ono što je uslijedilo bila je čista nogometna magija. Sučićev gol pogledajte OVDJE.

Sučić nije oklijevao ni sekunde, već je iz prve opalio desnom nogom i poslao neodbranjivu bombu u gornji desni kut Arsenalova gola. Vratar David Raya samo je pogledom mogao ispratiti loptu koja se zakoprcala u mreži. Bio je to projektil od udarca, potez koji je, kako je kasnije komentirao i legendarni Alan Shearer, vrataru gostiju "nije dao apsolutno nikakve šanse". San Siro je u tom trenutku eruptirao, a zaglušujuća buka s tribina potvrdila je da se Inter vratio u utakmicu.

Pogodak hrvatskog veznjaka u 18. minuti bio je tim impresivniji zbog činjenice da je to bio tek drugi gol koji je Arsenal primio u cijeloj dosadašnjoj kampanji Lige prvaka, što dovoljno govori o čvrstoći njihove obrane.