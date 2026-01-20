Objavljen broj Hrvata u Njemačkoj, Turci nakon desetljeća dominacije ugroženi na čelnoj poziciji

Turci su ugroženi kao desetljećima neprikosnoveno najveća skupina stranaca u Njemačkoj. Za vratom im sada pušu Ukrajinci. U Njemačkoj trenutačno živi više od 14 milijuna stranaca, od kojih otprilike 230.000 mora napustiti zemlju. Focus.de objavio je izvješće Središnjeg registra stranaca (AZR) koji pokazuje da u Njemačkoj trenutačno živi 14.077.867 stranaca. Njihov udio u ukupnom stanovništvu (83,6 milijuna) iznosi gotovo 17 posto.



Desetljećima su ljudi iz Turske činili uvjerljivo najveću skupinu stranaca u Njemačkoj. S oko 1,52 milijuna imigranata i dalje drže vodeću poziciju. No, to bi se moglo brzo promijeniti, jer Ukrajinci zbog ruske invazije masovno pristižu u Njemačku i uskoro bi mogli zauzeti prvo mjesto u broju stranaca. U Njemačkoj je trenutno službeno registrirano više od 1,4 milijuna Ukrajinaca. To znači da je potrebno još oko 120.000 imigranata iz Ukrajinae da bi prestigli Tursku.



Razlog naglog porasta iz Ukrajine je agresivni rat koji je Rusija pokrenula protiv svog malog susjeda u veljači 2022. Od tada stotine tisuća žena, djece i muškaraca svake godine bježe iz Ukrajine u Njemačku. Za usporedbu, krajem 2020. u Njemačkoj je živjelo samo 135.000 ukrajinskih građana.

U Njemačkoj trenutačno živi 414.555 ljudi porijeklom iz Hrvatske, što ih svrstava na 9 mjesto njemačke ljestvice stranaca. Više nego Hrvata u Njemačkoj ima Bugara (422.787) Afganistanaca (448.744), Talijana (630.247), Poljaka (842.789), Rumunja (907.185), Sirijaca (940.401) i već spomenutih Ukrajinaca (1.402.245) i Turaka (1.522.681).



Broj osoba s migrantskom pozadinom u Njemačkoj znatno je veći od 14 milijuna. To uključuje ne samo strance, već i sve strance koji su stekli njemačko državljanstvo. Tako 25,2 milijuna ljudi u Njemačkoj ima migrantsku pozadinu, što predstavlja više od 30 posto ukupnog stanovništva. U Njemačkoj živi 262.479 ljudi porijeklom iz Srbije (14. mjesto) i 246.724 porijeklom iz Bosne i Hercegovine (16. mjesto).

Njemačka je dom za strance iz više od 200 zemalja svijeta.

Od 14 milijuna stranaca u Njemačkoj, njih 230.000 mora napustiti zemlju. Međutim, njih 190.360 ima privremenu boravišnu dozvolu (Duldung). Gotovo 40.000 ljudi u Njemačkoj nema takvu dozvolu i zapravo bi trebali odmah napustiti Njemačku. Najviše ilegalaca u Njemačkoj je iz Turske, Afganistana i Sirije.