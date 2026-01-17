Peta uzastopna pobjeda Clippersa, Zubac odličan

Los Angeles Clippers Ivice Zubca su sinoć upisali petu pobjedu zaredom svladavši na gostovanju sa 121-117 nakon produžetka Toronto Raptorse.

James Harden je postigao osam od svojih 31 poena u produžetku i dodao 10 asistencija, a hrvatski reprezentativac je odigrao 38:33 minute i u tom vremenu ubacio 16 koševa (šut iz igre 7/10) uz 14 skokova i dvije asistencije za Clipperse koji su prebrodili zaostatak od 14 poena. Jordan Miller je dodao 19 poena za Los Angeles. Cam Christie je postigao 16, Kris Dunn 15, a Kobe Sanders 13.

Scottie Barnes je predvodio s 24 ubačaja Raptorse, koji su izgubili dvije od tri utakmice. Brandon Ingram dodao je 19 poena, a Jamal Shead 15 poena i 13 asistencija.

Clippersi su postigli prvih 11 poena u četvrtoj četvrtini i izjednačili na 89-89. Toronto je poveo s osam koševa nakon polaganja Murraya-Boylesa tri i pol minute prije kraja regularnog dijela. Harden je sa šest uzastopnih poena smanjio zaostatak Clippersa na dva koša minutu i 53 minuta prije kraja. Hardenova blokada dala je Clippersima još jedan posjed, a on je realizirao dva slobodna bacanja i izjednačio na 109-109 minutu i 24 sekunde prije kraja. Harden je promašio posljednji šut u regularnom dijelu utakmice i izborio produžetak. Na početku produžetka Harden je realizirao četiri slobodna bacanja dovodeći Clipperse u vodstvo. Barnes je odgovorio šutom prije nego što je Miller vratio tricom tri minute prije kraja kojom je doveo Clipperse u vodstvo od pet poena. Barnes je smanjio zaostatak Raptorsa na jedan koš polaganjem (117-118) prije nego što je Harden pogodio koš s 3,3 metra 38 sekundi prije kraja. Sanders je pogodio jedno od dva slobodna bacanja sedam sekundi prije kraja utakmice za konačan rezutat.

Indiana Pacers su ostvarili četvrtu pobjedu u posljednjih pet utakmica nadigravši kod kuće sa 127-119 New Orleans Pelicanse. Do slavlja ih je vodio Jay Huff koji je postigao 29 poena i imao devet skokova, Andrew Nembhard je upisao double-double s 19 poena i 10 asistencija. Pascal Siakam je završio s 27 poena, šest skokova i pet asistencija za Indianu. Pacersi su u prvom poluvremenu postigli 73 poena, poveli u drugoj četvrtini i preuzeli vodstvo koje nikada nisu ispustili. New Orleans je smanjio zaostatak na dva poena rezultatom 7-0 sredinom treće četvrtine, ali Indiana je odgovorila brzim naletom 9-3. Zion Williamson je predvodio New Orleans s 27 poena i sedam asistencija. Trey Murphy III ubacio 22 koša, a Karlo Matković je odigrao 14:48 minuta za Pelicanse ubacivši samo tri koša (šut iz igre 1/4, trice 1/2) uz dva skoka.

Sacramento Kingsi su produljili niz pobjeda na četiri utakmice svladavši u gostima sa 128-115 Washington Wizardse. Russell Westbrook je zabio 26 koševa od čega je šest trica, što je njegov najbolji rezultat sezone, DeMar DeRozan je dodao 13 koševa, a Zach LaVine i Precious Achiuwa postigli su po 16 poena za Kingse. Dario Šarić nije igrao za Sacramento. Domantas Sabonis je ubacio 13 koševa uz šest skokova i pet asistencija u svom prvom nastupu od 16. studenog kada je ozlijedio koljeno. Alex Sarr postigao je 19 poena, a Tre Johnson 18 za Wizardse, koji su izgubili petu uzastopnu utakmicu. Sabonis je pogodio 5 od 6 šuteva te imao 13 poena, šest skokova i pet asistencija u 21 minuti nakon što je propustio 27 utakmica zbog djelomično puknutog meniskusa u lijevom koljenu.

Houston Rockets su sa 110-105 bili bolji od gostujućih Minnesota Timberwolvesa a do slavlja ih je vodio s 39 koševa Kevin Durant. Durant je zaključio pobjedu Rocketsa zabivši četiri slobodna bacanja u posljednjoj minuti za Houston koji je uspio nadoknaditi zaostatak od 12 koševa u utakmici. Alperen Sengun je dodao 25 poena i 14 skokova. Kod Minnesote je Julius Randle također ubacio 39 koševa, Naz Reid je s klupe postigao 25 ​​poena i imao devet skokova za Timberwolvese, koji su igrali bez vodećeg strijelca Anthonyja Edwardsa (noga).

Cleveland Cavaliers su u gstima sa 117-115 pobijedili Philadelphia 76erse, a najzalsužniji za pobjedu bio je Jaylon Tyson koji je utakmicu završio s 39 koševa. Tyson je također asisitirao za pobjednički koš Evana Mobleyja. De'Andre Hunter dodao je 16 poena, dok je Donovan Mitchell dodao 13 poena i 12 asistencija za Cleveland, koji je igrao bez Dariusa Garlanda. Joel Embiid je bio najbolji kod Sixersa s 33 poena, a Tyrese Maxey je ubacio 22 koša uz devet asistencija.