Najveći igrač svih vremena otkrio: 'Nikada nisam bio ničije vlasništvo, samo je jedan šef u mom životu'

Godine 1995., Michael Jordan je već bio najveća faca NBA lige. U toj fazi svoje velike karijere, MJ je mogao utjecati na cijelu NBA zajednicu svime što je govorio i radio. Jordanova reputacija pobudila je interes medija za pitanje postoji li netko tko je diktirao, utjecao ili na bilo koji način utjecao na njegove odluke i izbore. Jednostavnije rečeno, Michaela su pitali koga smatra svojim "šefom".

Prema Jordanu, nitko se u životu i karijeri nije našao u toj poziciji. Za MJ-a, jedini koji je imao moć natjerati ga da posluša bez ikakvih pitanja bio je onaj iznad.

- Bog. Osim njega, nitko. To je to. Samo mi on može reći što da radim - kazao je Jordan.

Dobro svjestan da će neki osporiti njegov odgovor, Jordan ga je odmah pojasnio. MJ je priznao da je tehnički igrač Chicago Bullsa, ali je istaknuo da, samo zato što igra za momčad, ne znači da je vlasništvo franšize. Zapravo, Mike je naglasio da iz njegove perspektive to nikada nije bio slučaj. Za Jordana, ono što je učinio za Bullse bilo je stvar osobnog izbora, a ne uvjet.

- Vjerujem da je on u osnovi otac svih nas. I svi gledaju u Jerryja Reinsdorfa. Mislim, on me plaća za priliku ili posao koji radim, ali znate, imam izbor. Mogu prestati igrati. Mogu prestati i raditi što god želim, i to nije udarac protiv njega, znate, ali to je izbor koji imam, a to je sloboda - ističe Jordan.

Jordanova izjava da mu je Bog jedini šef nije bila iznenađenje. Odrastao je u religioznom domu i odlazak u crkvu nije bio predmet pregovora. Međutim, MJ je priznao da je na kraju odlučio prestati ići u crkvu. Nije to bilo zato što je izgubio vjeru, već zato što su ljudi manje bavili Bogom, samo su gledali njega.

- Kada idem u bilo koju crkvu, ne čini mi se kao crkva jer svi bulje u mene. Vratio sam se u svoju crkvu u Wilmingtonu nekoliko puta otkad sam u profesionalcima i to stvarno nije ista stara crkva. Ljudi su reagirali: 'Pa, Michael je danas ovdje, neka on govori za nas - jednom je otkrio Jordan.

Vrijedi također napomenuti da je Michaelova majka, Deloris, usadila u njega važnost odlaska u crkvu. Iako više ne ide na nedjeljnu misu tako redovito, MJ je otkrio da je njegova mama tehnički još uvijek njegova šefica ovdje na zemlji.

- Ona je nevjerojatna žena - rekao je MJ o svojoj majci, Deloris: Ako imam nekoga tko me gnjavi svaki dan, to je ona. I ona me stalno drži usredotočenim na dobre stvari u životu. Ona me i danas odgaja. I to je dobra stvar kod te gospođe, volim je do smrti - ističe Michael.

Sve u svemu, fascinantno je bolje razumjeti Jordanov koncept šefa u njegovoj karijeri i životu. Kao što se i očekivalo, bilo je daleko od uobičajenog, baš kao i način na koji je igrao.