ZIMA SE NE DA

FOTO Slijedi nam nova runda snijega: Pogledajte ovu kartu, evo kad bi moglo zapadati

Laura Puklin
20.01.2026.
u 10:56

Na istoku zemlje, u Istri i Dalmaciji najavljena je kiša

DHMZ najavljuje da će od nedjelje ponovno padati snijeg. Prema prognozi očekuje se nove snježne padaline u većem dijelu Hrvatske. Prema prognozi, pod snježnim pokrivačem naći će se sjeverna Hrvatska i Gorski kotar. Na istoku zemlje, u Istri i Dalmaciji najavljena je kiša. Temperatura zraka u unutrašnjosti će nakon malog porasta, ponovno biti u blagom padu, a na Jadranu neće biti znatnijih promjena. 
Hrvatska u debelim minusima. Evo gdje su jutros izmjerene najniže temperature
