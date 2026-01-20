FOTO Slijedi nam nova runda snijega: Pogledajte ovu kartu, evo kad bi moglo zapadati

DHMZ najavljuje da će od nedjelje ponovno padati snijeg. Prema prognozi očekuje se nove snježne padaline u većem dijelu Hrvatske. Prema prognozi, pod snježnim pokrivačem naći će se sjeverna Hrvatska i Gorski kotar. Na istoku zemlje, u Istri i Dalmaciji najavljena je kiša. Temperatura zraka u unutrašnjosti će nakon malog porasta, ponovno biti u blagom padu, a na Jadranu neće biti znatnijih promjena.

