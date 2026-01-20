Von der Leyen poziva SAD na sigurnosnu suradnju na Arktiku

Prije nego što će sutra stići u Davos na Svjetski gospodarski forum, koji je potpuno zasjenjen najavom američkog "preuzimanja" Grenlanda, američki predsjednik Donald Trump danas je ponovno zasuo medije svojim izjavama i objavama, što je u sklopu njegova uobičajenog obrasca operativnog političkog djelovanja. Naime, ovdje nije riječ o impulzivnom i nekontroliranom zasipanju medija, nego o kontroliranom stvaranju pregovaračkog okruženja prije susreta s Europljanima u Davosu. Slikovito rečeno, Trump najprije baci bombu u pregovaračku sobu i izazove šok kako bi onda mogao dominirati i pokupiti plijen.
Ovi iz EU su stvarno smiješni, uključivo i Plenković. Kakva suradnja s EU i kakva ujedinjena Europska unija, pa gdje vi živite. EU je gotova. Kaputt. Bivša. Pa nije vas Trump prekrižio jer mu je tako puhnulo u glavi. Prekriženi ste jer ste pola kontinenta u deset godina uspješno pretvorili u emirate, a za 20 godina će cijela EU biti jedan lijepi veliki Islamski kalifat. Zašto bi Amerika i dalje surađivala s vama i jačala zajedničku vojnu i obrambenu moć, kada ćete joj za 20 godina biti neprijatelj? Pa nisu ludi. Amerika se nije bezveze okrenula sama sebi i traži nove obrambene linije. Okrenula se jer vidi da će u Europi uskoro biti islamističke baze.