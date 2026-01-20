Von der Leyen poziva SAD na sigurnosnu suradnju na Arktiku

Prije nego što će sutra stići u Davos na Svjetski gospodarski forum, koji je potpuno zasjenjen najavom američkog "preuzimanja" Grenlanda, američki predsjednik Donald Trump danas je ponovno zasuo medije svojim izjavama i objavama, što je u sklopu njegova uobičajenog obrasca operativnog političkog djelovanja. Naime, ovdje nije riječ o impulzivnom i nekontroliranom zasipanju medija, nego o kontroliranom stvaranju pregovaračkog okruženja prije susreta s Europljanima u Davosu. Slikovito rečeno, Trump najprije baci bombu u pregovaračku sobu i izazove šok kako bi onda mogao dominirati i pokupiti plijen.