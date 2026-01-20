Naši Portali
TRUMP DOLAZI U EUROPU

Von der Leyen poziva SAD na sigurnosnu suradnju na Arktiku

Autor
Denis Romac
20.01.2026.
u 19:20

Jedini siguran način da Europska unija ostane relevantna na međunarodnoj pozornici je taj da bude ujedinjena koliko god je to moguće, kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković

Prije nego što će sutra stići u Davos na Svjetski gospodarski forum, koji je potpuno zasjenjen najavom američkog "preuzimanja" Grenlanda, američki predsjednik Donald Trump danas je ponovno zasuo medije svojim izjavama i objavama, što je u sklopu njegova uobičajenog obrasca operativnog političkog djelovanja. Naime, ovdje nije riječ o impulzivnom i nekontroliranom zasipanju medija, nego o kontroliranom stvaranju pregovaračkog okruženja prije susreta s Europljanima u Davosu. Slikovito rečeno, Trump najprije baci bombu u pregovaračku sobu i izazove šok kako bi onda mogao dominirati i pokupiti plijen.

Ključne riječi
Ursula von der Leyen Europska unija Grenland SAD Donald Trump

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
19:51 20.01.2026.

Ovi iz EU su stvarno smiješni, uključivo i Plenković. Kakva suradnja s EU i kakva ujedinjena Europska unija, pa gdje vi živite. EU je gotova. Kaputt. Bivša. Pa nije vas Trump prekrižio jer mu je tako puhnulo u glavi. Prekriženi ste jer ste pola kontinenta u deset godina uspješno pretvorili u emirate, a za 20 godina će cijela EU biti jedan lijepi veliki Islamski kalifat. Zašto bi Amerika i dalje surađivala s vama i jačala zajedničku vojnu i obrambenu moć, kada ćete joj za 20 godina biti neprijatelj? Pa nisu ludi. Amerika se nije bezveze okrenula sama sebi i traži nove obrambene linije. Okrenula se jer vidi da će u Europi uskoro biti islamističke baze.

Avatar Krile102
Krile102
19:45 20.01.2026.

Sad ce njemu Plenkovic objasniti kako se treba voditi politika ...tako je i Putinu objasnio

Avatar Đoni_bravo
Đoni_bravo
19:43 20.01.2026.

Na koljena svi od te kokoške, anemičnog do onog što ga baba tuče po svijetu

