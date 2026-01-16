'Tužni su to ljudi koji nemaju vlastiti život ili su nezadovoljni, pa umjesto da se bave sobom, bave se pljuvanjem po drugima'

Marijana Mikulić jedna je od onih glumica čija se karijera ne može svesti samo na popis uloga, serija ili kazališnih premijera. Njezina javna slika izrasla je iz nečeg puno dubljeg - iz života koji se ne skriva, iz iskustava koja se ne uljepšavaju i iz hrabrosti da se o teškim temama govori jasno, glasno i bez zadrške. Publika je pamti po snažnim televizijskim i kazališnim likovima, ali posljednjih godina Marijana je postala i prepoznatljiv glas žena, majki i obitelji koje se svakodnevno nose s izazovima o kojima se rijetko govori otvoreno. Rođena u Širokom Brijegu, odrasla u brojnoj obitelji i oblikovana hercegovačkom upornošću, vrlo je rano naučila što znači odgovornost. Kao najstarije dijete, bila je oslonac roditeljima, čuvarica mlađe braće i sestara i netko tko je često vlastite želje stavljao u drugi plan. Ta rana iskustva, kaže, naučila su je izdržljivosti, ali i potisnutim snovima koji su se kasnije ipak izborili za svoje mjesto. Iako je jedno vrijeme studirala pravo, gluma je od početka bila njezin istinski poziv, treći pokušaj upisa na Akademiju dramske umjetnosti pokazao se kao životna prekretnica. Šira javnost upoznala ju je kroz popularne televizijske serije, no njezin profesionalni put nikada nije bio linearan ni lagan. Paralelno s karijerom, Marijana je gradila obitelj, brak i majčinstvo, suočavajući se s realnošću koja ženama rijetko ostavlja prostor za savršeni balans. Majčinstvo, a osobito iskustvo odgoja djeteta s teškoćama, duboko ju je promijenilo - kao ženu, majku i umjetnicu. Upravo su ta iskustva potaknula njezin snažan javni angažman, ali i potrebu da o svemu govori bez patetike, s puno iskrenosti i bez skrivanja. Iz te osobne i društvene borbe izrasla je i autorska predstava "MARE #zenamajkaglumica", intimni kazališni monolog u kojem Marijana na sceni stoji sama, ali govori u ime mnogih. Predstava progovara o braku, majčinstvu, karijeri, iscrpljenosti i nevidljivom teretu koji žene nose, balansirajući humor i emotivne, ponekad bolne trenutke. Nastala iz stvarne potrebe da se javno izgovori ono što se često prešućuje, sama najava predstave je snažno odjeknula i premijerna izvedba je već u prosincu bila rasprodana. U razgovoru za Ekran Marijana Mikulić govori o svom životnom i profesionalnom putu, o glumi kao pozivu, ali i o cijeni koju taj poziv nosi. Govori o vjeri, psihoterapiji, radu na sebi, kritikama, sumnjama i unutarnjim borbama, ali i o malim, svakodnevnim trenucima u kojima pronalazi mir. Otvoreno progovara o položaju žena danas, o majčinstvu koje ne stane u društvene obrasce te o važnosti slušanja vlastitog srca - čak i onda kada je to najteže. Razgovor s Marijanom Mikulić nije samo razgovor s glumicom, nego sa ženom koja je odlučila živjeti autentično, prihvatiti vlastite slabosti i pretvoriti ih u snagu.