Za Jordana su najveći, a sad uživa u njihovim gradovima: Evo što je rekao o Draženu i Toniju

Michael Jordan na proputovanju je Hrvatskom, a čini to u stilu - luksuznom jahtom koju plaća milijun eura tjedno. Pažnju je zaokupio zaustavljanjem u Splitu, gdje se rodio njegov nekadašnji suigrač i danas prijatelj, Toni Kukoč.

>>> Michael Jordan se opušta na Jadranu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njega smatra najboljim europskim košarkašem koji je zakoračio u NBA ligu i to ne skriva, ponavlja svakom prilikom. Pa tako i dok je sa svojim Charlotte Hornetsima bio u Parizu prošle godine. Dio je to promocije NBA lige, često u Europu svrate tijekom sezone američke momčadi i odigraju prvenstvene dvoboje.

Hornetsi su zaigrali tad protiv Milwaukee Bucksa, izgubili 103:116, ali malo je bilo interesa za taj detalj, više za Jordana. I pon je strpljivo odgovarao na pitanja...

- Toni Kukoč je broj jedan, svi znamo zašto. Onda slijedi Dražen Petrović, zatim i Arvydas Sabonis. Sigurno su ostavili dubok trag. Da bih odgovorio na to pitanje, trebalo bi mi puno više vremena od jedne press konferencije. Morao bih pročešljati cijeli popis velikih NBA igrača. To je jako puno posla - izjavio je.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 22.08.2021., Split - Michael Jordan stigao u Split na odmor. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ipak, u fokusu je nekako Dražen jer Kukoč, osim na Igrama u Barceloni, nije stajao nasuprot Jordana. A pokojni velikan jest, sedam puta u dresu Netsa. I nikad nije zabio manje od 16 poena. Nažalost, nikad nije ni uspio pobijediti slavne Bullse. Svejedno, Jordan ga pamti jer je Dražen bio kompetitivan, žestok i nije se dao smesti ni u kojem pogledu.

- Uživao sam igrajući protiv Dražena. Velik igrač. Nije se bojao, do kraja koncentriran. Borben i samouvjeren. Kad god bismo se sučelili, išao je snažno protiv mene, kao i ja protiv njega. Drugačije protiv Dražena nisi mogao. Naši dvoboji su uvijek bili maksimalni, do ruba. Imali smo nekoliko sjajnih dvoboja, nažalost, bili su to kratki dvoboji. Za kratko vrijeme ostavio je dubok trag. Bez straha se upustio u NBA izazov i pokazao ostalim Europljanima kako mogu uspjeti - izjavio je svojedobno.

A nakon Splita, završio je i u Šibeniku, gradu velikog Dražena. Nadajmo se da mu je netko to prišapnuo...