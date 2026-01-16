Teška ozljeda hrvatske reprezentativke: Za nju je sezona gotova

Hrvatska košarkaška reprezentativka Karla Erjavec (26) ozlijedila je lijevo koljeno te će zbog toga propustiti ostatak sezone, izvijestio je u petak njen španjolski klub Baxi Ferrol.

Erjavec, koja igra na poziciji šutera, ozlijedila se u utorak na kraju treninga, uoči utakmice osmine finala Eurokupa s Perfumerias Avenidom.

"Pregledima je utvrđeno puknuće prednjeg križnog ligamenta lijevog koljena. Ta ozljeda će ju spriječiti da se natječe do kraja sezone", priopćio je klub iz Ferrola, grada na sjeveru Španjolske.

Baxi Ferrol je bez nje u četvrtak poražen s 58-86 od također španjolske Perfumerias Avenide u prvoj utakmici osmine finala Eurokupa.

"Karli šaljemo punu podršku te joj želimo brz i potpun oporavak. Uvjereni smo da će se vratiti jača", poručio je klub.

Erjavec je prije dva mjeseca imala zapaženu ulogu u hrvatskoj reprezentaciji koja je u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo pobijedila Grčku (76-73) i Sjevernu Makedoniju (83-55) te izgubila od Danske (77-89).

U svibnju prošle godine je prešla iz Gran Canarije u Ferrol, koji trenutno zauzima 9. mjesto među 16 klubova u španjolskom prvenstvu.