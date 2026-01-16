Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KOŠARKA

Teška ozljeda hrvatske reprezentativke: Za nju je sezona gotova

Split: Kvalifikacijska utakmica za EP košarkašica 2025., Hrvatska - Nizozemska
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
16.01.2026.
u 18:11

"Pregledima je utvrđeno puknuće prednjeg križnog ligamenta lijevog koljena. Ta ozljeda će ju spriječiti da se natječe do kraja sezone"

Hrvatska košarkaška reprezentativka Karla Erjavec (26) ozlijedila je lijevo koljeno te će zbog toga propustiti ostatak sezone, izvijestio je u petak njen španjolski klub Baxi Ferrol.

Erjavec, koja igra na poziciji šutera, ozlijedila se u utorak na kraju treninga, uoči utakmice osmine finala Eurokupa s Perfumerias Avenidom.

"Pregledima je utvrđeno puknuće prednjeg križnog ligamenta lijevog koljena. Ta ozljeda će ju spriječiti da se natječe do kraja sezone", priopćio je klub iz Ferrola, grada na sjeveru Španjolske.

Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana

Baxi Ferrol je bez nje u četvrtak poražen s 58-86 od također španjolske Perfumerias Avenide u prvoj utakmici osmine finala Eurokupa.

"Karli šaljemo punu podršku te joj želimo brz i potpun oporavak. Uvjereni smo da će se vratiti jača", poručio je klub.

Erjavec je prije dva mjeseca imala zapaženu ulogu u hrvatskoj reprezentaciji koja je u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo pobijedila Grčku (76-73) i Sjevernu Makedoniju (83-55) te izgubila od Danske (77-89).

U svibnju prošle godine je prešla iz Gran Canarije u Ferrol, koji trenutno zauzima 9. mjesto među 16 klubova u španjolskom prvenstvu.
Ključne riječi
koljeno ozljeda Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!