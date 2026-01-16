Gdje i zašto su nestali državnici koji će reći “Make Europe great again!”?

Dana 18. lipnja 1940. malobrojni su Francuzi mogli pratiti govor što ga je na britanskom radiju održao Charles de Gaulle, časnik i tajnik za nacionalnu obranu u vladi koja se upravo spremala na kapitulaciju i čiji ga je vojni sud zbog bijega u Ujedinjeno Kraljevstvo osudio na smrt kao izdajnika. De Gaulle je u trenucima rasapa francuske vojske pozvao narod da nastavi s borbom, bok uz bok sa svojim britanskim saveznicima. Njegove Snage slobodne Francuske raspolagale su teoretski s nemalim brojem vojnika koji su netom bili evakuirani preko Dunkirka i iz Norveške, ali se pokazalo da je većina tih vojnika radija odabrala repatrijaciju i padanje u njemačko zarobljeništvo nego borbu koja je tada mnogima morala izgledati beznadno.
