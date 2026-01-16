Naši Portali
Neven Budak
Autor
Neven Budak

Gdje i zašto su nestali državnici koji će reći “Make Europe great again!”?

16.01.2026. u 15:58

Komplicirani mehanizmi donošenja odluka i sustav u kojem parlament nije pravi parlament, vlada nije prava vlada, a predsjednik nije pravi predsjednik onemogućio je inicijativu pojedinaca s vizijom

Dana 18. lipnja 1940. malobrojni su Francuzi mogli pratiti govor što ga je na britanskom radiju održao Charles de Gaulle, časnik i tajnik za nacionalnu obranu u vladi koja se upravo spremala na kapitulaciju i čiji ga je vojni sud zbog bijega u Ujedinjeno Kraljevstvo osudio na smrt kao izdajnika. De Gaulle je u trenucima rasapa francuske vojske pozvao narod da nastavi s borbom, bok uz bok sa svojim britanskim saveznicima. Njegove Snage slobodne Francuske raspolagale su teoretski s nemalim brojem vojnika koji su netom bili evakuirani preko Dunkirka i iz Norveške, ali se pokazalo da je većina tih vojnika radija odabrala repatrijaciju i padanje u njemačko zarobljeništvo nego borbu koja je tada mnogima morala izgledati beznadno.

Xi Jinping Vladimir Putin Donald Trump državnik vođa Europska unija

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar Gyam
Gyam
16:14 16.01.2026.

Sakrili se ispod dugine zastave . . .

Avatar Scuderia
Scuderia
16:12 16.01.2026.

Europa nije bila velika, pojedine države Europe su bile velike. Nacionalizam. Ne postoji veza s Europom. Postoji uzdizanje vlastite krvi, etnosa i identiteta. Dok se uvoze Afrikanci i Azijati ništa od toga.

EJ
ejStef
16:36 16.01.2026.

EU je prihvatila politike samodestrukcije, stavila ideologiju i aktivizam ispred gospodarstva i dobrobiti društva. Kako onda može biti velika, bilo kakav predvodnih i slično? Koja druga država će prihvatiti samokažnjavanje, civilizacijsko i gospodarstvo nazadovanje, neokomunizam i totalitarizam? To se u EU malo drugačije zove, politička korektnost, cancel kultura, govor mržnje, DEI, ESG, ravnopravnost itd... Koje je to pranje mozga kada ti je idol maloljetnica bez škole, kada uništavaš domicilno stanovništvo, kada uništavaš vlastitu kulturu, pa pod krinkom jednakosti uvodiš šerijatske zakone, tvrdiš da pomažeš gospodarstvu, pa uvodiš kriterije po kojima je bitnije sve drugo, samo ne kvaliteta proizvoda, prihod, konkurentnost i sl... I onda bi ta i takva EU trebala nešto značiti na globalnom planu? Od kada se provodi takva politika, udio EU-a u svjetskom gospodarstvu se prepolovio, sada je negdje na 15% i dalje rapidno pada jer se i dalje gura ista ideologija, ista agenda. EU već desetljećima nije dao niti jednog globalnog tehnološkog lidera, već drastično zaostaje za Amerikom i Azijom u novim tehnologijama... Uništava se proizvodnja, znanost je podređena ideologiji, birokracija sprječava komercijalizaciju i to malo znanosti. Sada već svaka druga tvrtka koja dosegne milijardu kapitalizacije odlazi iz EU-a... Taj neokomunizam i woke ideje nas uništavaju. Upozoravalo se to i pred 5 godina kada je situacija bila bolja, pa se cenzura samo povećala...

