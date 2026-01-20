Bocnuo je Hrvatsku: Ove bi mu se riječi mogle obiti o glavu, švedski izbornik nije pazio što priča

Hrvatska rukometna reprezentacija u četvrtak od 20:30 sati igra protiv domaćina Švedske posljednju i ključnu utakmicu prve faze Europskog prvenstva. Ulog je golem, pobjednik u drugi krug prenosi dva boda i time radi ogroman korak prema polufinalu. Dok su izabranici Dagura Sigurdssona do drugog kruga stigli težim putem, mučeći se protiv Gruzije (32:29) i potom pokazavši znatno bolje lice u pobjedi nad Nizozemskom (35:29), Šveđani su kroz skupinu prohujali. Domaćini su upisali dvije uvjerljive pobjede, prvo protiv Nizozemske, a zatim i protiv Gruzije, čime su potvrdili status favorita i s puno samopouzdanja ulaze u okršaj s aktualnim svjetskim doprvacima.

U najavi utakmice koja će odlučivati o svemu, švedski izbornik Michael Apelgren bio je pun riječi hvale za Hrvatsku, no jednim je komentarom potencijalno podcijenio atmosferu koja čeka njegove igrače. Apelgren, koji u mađarskom Pick Szegedu trenira hrvatske reprezentativce Marija Šoštarića i Marina Jelinića, otkrio je zanimljiv detalj. "Prije nekoliko mjeseci su me pitali 'jesi li siguran da će to biti domaći teren kada igramo protiv tebe?' Vidjet ćemo koja momčad ima najbolji domaći teren", izjavio je Apelgren, aludirajući na dobro poznatu činjenicu da u Švedskoj živi velik broj hrvatskih iseljenika koji će zasigurno ispuniti dvoranu u Malmöu i stvoriti vatrenu atmosferu za rukometaše.

Unatoč toj provokaciji, Apelgren je pokazao duboko poštovanje prema snazi hrvatske reprezentacije, koju smatra protivnikom "svog ranga". Prema njegovim riječima, rivalstvo traje godinama, unatoč različitim rukometnim kulturama. "Ovo je vrlo tipična Hrvatska. Rade što trebaju, a u velikim utakmicama sam to vidio milijun puta. Rade točno ono što treba i u posljednjih deset minuta pokažu što mogu. Prošle sezone su igrali sjajno na Svjetskom prvenstvu i mislim da je to reprezentacija koja raste", analitički je poručio švedski strateg.

Posebno emotivan bit će njegov susret s dvojicom igrača koje vodi u klubu. O Šoštariću i Jeliniću govorio je u superlativima, istaknuvši kako ih neće biti lako zaustaviti. "Šoštarić je izabran za najboljeg igrača na svijetu na svojoj poziciji u našoj prvoj godini suradnje. To je tip kojem stvarno vjerujem, jedan od mojih kapetana. Stvarno ga volim, ali sutra smo neprijatelji i to je poseban osjećaj", priznao je Apelgren.

Da u švedskom taboru nema ni trunke podcjenjivanja, potvrdio je i Albin Lagergren, lijevi vanjski Magdeburga i suigrač našeg vratara Mateja Mandića. "Hrvatska je jedna od najboljih momčadi na svijetu. Osvojili su drugo mjesto na prošlom SP-u, i to ne slučajno. To je nevjerojatno dobra momčad i morat ćemo odigrati stvarno dobru utakmicu da bismo ih pobijedili", rekao je Lagergren. Kao ključnu opasnost istaknuo je agresivnu hrvatsku obranu 5-1. "Tjeraju te da napraviš tehničke pogreške, a onda te kažnjavaju dobrim šuterima i brzim napadom. Tu ćemo morati biti jako oprezni."

S velikim optimizmom u utakmicu ulazi i najmlađi švedski reprezentativac Nikola Roganović, koji na ovom Euru ima debi iz snova. "Očekivali smo finale skupine protiv Hrvatske i nadamo se pobjedi. Hrvatska je na svakoj poziciji iznimno jaka, dva boda su u igri i jako je važno doći do njih. Kad izađem na teren, idem 120 posto bez obzira s kim igramo. Nikada se ničeg ne bojim, to je moj mentalitet", samouvjereno je zaključio mladi Roganović.