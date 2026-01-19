Naši Portali
NBA LIGA

Memphis pobijedio Orlando u Londonu, prosvjednik ometao izvođenje himne

NBA: Playoffs-Orlando Magic at Boston Celtics
David Butler II/REUTERS
VL
Autor
Hina
19.01.2026.
u 09:12

Američku himnu, koja je sastavni dio svih utakmica u NBA ligi, izvodila je pjevačica Vanessa Williams, a tijekom njene izvedbe se jedan je gledatelj uzviknuo "Leave Greenland alone!" (Ostavite Grenland na miru), što je izazvao sramežljivi pljesak s tribina.

Košarkaši Memphisa pobijedili su Orlando Magic sa 126-109 u utakmici osnovnog dijela sezone NBA lige odigranoj u nedjelju u londonskoj O2 Areni, a dvoboj je obilježilo i ometanje izvođenja američke himne od strane jednog prosvjednika. 

Williams je završila svoju izvedbu bez prekida, a potom je pred 18.424 gledatelja odigrana prva utakmica osnovnog dijela NBA sezone u Londonu od 2019.

Grizzliese je do uvjerljive pobjede predvodio Ja Morant s 24 koša i 13 asistencija po povratku nakon ozljede gležnja. Australac Jock Landale je kao igrač s klupe dodao 21 poen i osam skokova. Anthony Black je s 19 koševa bio najbolji strijelac Orlanda, Wendell Carter Jr. je ubacio 18 poena, a Paolo Banchero je imao 16 koševa, devet asistencija i osam skokova.

NBA liga intenzivno širi svoj utjecaj na Europu, u kojoj bi u suradnji s FIBA Europom mogla pokrenuti novu ligu već u sezoni 2027./2028. Ono što je izvjesno je da će nastaviti praksu odigravanja utakmica osnovnog dijela sezone na Starom kontinentu. Manchester će biti domaćin 2027., a 2028. će domaćini biti Pariz i Berlin.
