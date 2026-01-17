Kakvo pojačanje za Brođanke, u dvije utakmice postigla je 49 koševa i imala 35 skokova

Dolaskom Ana-Marije Begić košarkašice Brod na Savi istaknule su kandidaturu za osvajanje naslova prvakinja Hrvatske. Odmah u prve dvije utakmice Begić je ostvarila odlične brojke. U 12. kolu Brod je pobijedio kod kuće Zadar (112:48), a Begić je završila, susret s 23 koša i 21 skokom. Danas je, na svoj 32. rođendan, njezin sastav slavio u gostima kod splitskog KAŽL-a (83:62) a Ana-Marija je postigla 26 koševa (85 posto šuta) i imala 14 skokova, od čega šest napadačkih. Brdo na savi ej vodeći sastav lige, imaju 12 pobjeda i jedan poraz u 13 kola. Tri boda manje imaju Šibenik i Trešnjevka dok su aktualne prvakinje, Ragusa, na šestom mejstu.

Rođena u Splitu, ali odrasla u Zagrebu, u ranoj mladosti borila se s kompleksima zbog visine koja ju je izdvajala od vršnjakinja. No, upravo ju je ta karakteristika usmjerila prema sportu koji će postati više od posla, postat će njezin životni poziv. Svoju karijeru započela je u ŽKK Croatia, s kojim je već u sezoni 2007./2008. stigla do finala prvenstva Hrvatske za mlađe kadetkinje, nagovijestivši talent koji će je uskoro lansirati u orbitu. Njezin potencijal prepoznao je Medveščak, klub u kojem će provesti sedam ključnih godina, od 2008. do 2015., i u potpunosti se afirmirati kao jedna od najperspektivnijih igračica svoje generacije.

U Medveščaku je bila dio iznimno uspješne generacije igračica rođenih 1993. i 1994. godine, koja je redovito osvajala naslove prvakinja natječući se i protiv starijih uzrasta. Vrhunac njezine juniorske karijere dogodio se u sezoni 2011./2012., kada je s Medveščakom osvojila i juniorsko prvenstvo, a njezina dominantna igra donijela joj je titulu najkorisnije igračice (MVP) finala.Paralelno s klupskim uspjesima, gradila je i impresivnu reprezentativnu karijeru. Kao članica mlađih selekcija Hrvatske, postizala je izvanredne rezultate. Godine 2009. bila je ključni dio kadetske reprezentacije koja je u Tallinnu osvojila naslov europskih doprvakinja u Diviziji B, osiguravši time povratak u elitnu Diviziju A. Taj joj je uspjeh donio i prestižnu Nagradu Dražen Petrović, priznanje za izniman sportski talent. Kruna njezine karijere u mlađim uzrastima stigla je godinu dana kasnije, 2010. godine, na Europskom prvenstvu za kadetkinje u Grčkoj. Kao kapetanica ekipe, predvodila je Hrvatsku do povijesne srebrne medalje, što je jedan od najvećih uspjeha hrvatske ženske košarke u mlađim kategorijama. Svoj doprinos nastavila je davati i u juniorskoj konkurenciji, gdje je 2011. na Europskom prvenstvu u Miskolcu bila treći strijelac ekipe koja je osvojila Diviziju B i vratila Hrvatsku među najbolje.Seniorska karijera donijela joj je status jedne od najboljih hrvatskih košarkašica. Godina 2015. bila je njezina godina iz snova. S Medveščakom je osvojila dvostruku krunu, prvenstvo i Kup Ružice Meglaj-Rimac, a u finalu kupa proglašena je najkorisnijom igračicom. Te iste godine dobila je i najveće individualno priznanje, kada je proglašena najboljom košarkašicom Hrvatske. Od 2014. godine postala je nezamjenjiva članica seniorske reprezentacije, s kojom je nastupila na dva završna turnira Europskog prvenstva, 2015. u Mađarskoj i Rumunjskoj te 2021. u Francuskoj i Španjolskoj.Nakon dominacije u Hrvatskoj, uslijedila je bogata međunarodna karijera koja ju je vodila kroz najjače europske lige. Njezina prva inozemna stanica bila je Španjolska, gdje je u sezoni 2015./2016. nosila dres Campus Prometea, a potom i Sedis Seu d'Urgella. Put ju je zatim odveo na sjever, u Švedsku, gdje je igrala za Udominate Umeu, a nakon toga uslijedila je Poljska, gdje je branila boje Energa Toruna i kasnije Arke iz Gdynije. Posljednjih godina njezina karijera vezana je za Italiju, zemlju u kojoj je ostavila dubok trag. Prvo je igrala za slavni Virtus iz Bologne od 2019. do 2021., a zatim je dvije sezone provela u klubu ASD Geas Basket. U srpnju 2024. potpisala je za talijanski Dinamo Sassari.Izvan terena, Ana-Marija je osoba koja cijeni jednostavne životne radosti. Tijekom boravka u Bologni, otkrila je da uživa u šetnjama gradom, ispijanju kave i čitanju knjiga u slobodno vrijeme. Iako je potpuno posvećena košarci tijekom sezone, priznala je da ponekad s prijateljicom pogleda i utakmice splitskog Hajduka.Brojne nagrade, od onih u mlađim kategorijama do priznanja za najbolju košarkašicu Hrvatske i nedavne Večernjakove domovnice 2024. godine, svjedoče o karijeri koja služi kao inspiracija mnogim mladim sportašicama i sportašima.