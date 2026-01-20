Naši Portali
OVO SU PROTIVNICI

Evo protiv koga će rukometaši igrati u drugom krugu Eura. Satnica? E to još ne znamo...

Hrvatski rukometni savez
Autor
Patrik Mršnik
20.01.2026.
u 22:22

Saznali smo imena suparnika, ali još ne znamo ni sat ni dan određene utakmice

Znali smo i do danas da će to biti Island, Slovenija i Mađarska. Četvrti protivnik Hrvatske u drugom krugu Europskog rukometnog prvenstva trebali su biti Farski otoci. Kažemo trebali, jer nevjerojatan preokret dogodio se u skupini D. Uoči zadnjeg kola Farani su imali dva boda i "brdo golova" u gol-razlici prednosti ispred Švicarske. A onda, Švicarci s visokih 17 razlike pobjeđuju Crnu Goru (43:26) i prelaze u pozitivnu gol-razliku (+14) u odnosu na farskih +13. U međusobnom omjeru Farani i Švicarci su odigrali neodlučeno pa je za prolaz dalje Farskim otocima trebao makar remi protiv Slovenije, koja je osigurala prolaz još nakon 2. kola. No, Slovenci su došli i do treće pobjede (30:27) te će u skupinu s Hrvatskom prenijeti dva boda. A Hrvatska će tako igrati i sa Švicarskom...

Tablice omogućuje Sofascore

U onoj trećoj skupini s kojom se križamo znalo se da prolaze Island i Mađarska, a u trećem kolu igrali su međusobno, za prenošenje bodova. Bio je to pravi triler koji je na kraju otišao na stranu Islanđana s minimalnih 24:23. Spomenimo ovdje da je na drugoj strani ždrijeba Danska šokirana. Naime, aktualni svjetski prvaci izgubili su od Portugala (31:29) pa će u drugi krug krenuti bez bodova.

Tablice omogućuje Sofascore

Sada dakle, znamo imena suparnika Hrvatske u drugom krugu. Ali, još ne znamo ni dan ni sat utakmice s bilo kime od njih. To ćemo saznati tek s krajem dvoboja Hrvatske i Švedske koji se igra u srijedu s početkom u 20.30 sati. Tek tada, kad saznamo jesmo li prvi ili drugi u našoj uvodnoj skupini, znat ćemo kada igramo s određenim suparnikom. Naravno, tad ćemo saznati i koliko bodova točno prenosimo u drugi krug, a to je možda i najvažnije. Evo što do danas znamo...

Ako Hrvatska pobijedi Švedsku (prenosimo dva boda):
Hrvatska - Slovenija (petak, 23.1)
Hrvatska - Island (nedjelja, 25.1)
Hrvatska - Mađarska (utorak, 27.1)
Hrvatska - Švicarska (srijeda, 28.1)

Ako Hrvatska remizira ili izgubi od Švedske (prenosimo jedan ili nula bodova):
Hrvatska - Island (petak, 23.1)
Hrvatska - Švicarska (nedjelja, 25.1)
Hrvatska - Slovenija (utorak, 27.1)
Hrvatska - Mađarska (srijeda, 28.1)

Tablice omogućuje Sofascore
rukomet Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026.

