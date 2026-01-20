Lavrov: Gospodin Milanović je iskusan i dalekovidan političar

Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov na godišnjoj press-konferenciji svog ministarstva u Moskvi opisao je hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića kao vrlo iskusnog i dalekovidnog političara. Lavrovu se svidjela predsjednikova izjava o Grenlandu, objavljena na Milanovićevu profilu na Facebooku u subotu, jer je šef ruske diplomacije u njoj našao uporište za opravdanje ruske aneksije Krima, no ruski političari ovih dana nisu baš načisto s time sviđaju li im se Milanovićeve izjave o Grenlandu ili ne jer je, naime, jedan zastupnik u Dumi prethodnu izjavu hrvatskog predsjednika o Grenlandu i norveškom otočju Svalbard nazvao “provokacijom”.

Lavro o Milanoviću (Izvor: mid.ru) Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Andrej Kolesnik, zastupnik u ruskoj Dumi, dao je izjavu za portal ruskog tjednika Argumenti i Fakti. “Poziv Hrvatske Sjedinjenim Državama da preusmjere pozornost s Grenlanda na arhipelag Svalbard je provokacija”, piše aif.ru i u nastavku citira Kolesnika: “Europska unija i dalje pokušava na razne načine posvađati SAD i Rusiju. I vjerujem da ovo nije posljednja provokacija. Međutim, važno je shvatiti da se odnosi između naše zemlje i Sjedinjenih Država poboljšavaju, tako da se nema razloga za bojati takvih provokacija”. Zastupnik u Dumi još je pojasnio da je Svalbard norveški otok, ali da Rusija na tom teritoriju, prema međunarodnom sporazumu, ima pravo provoditi gospodarsku aktivnost. Ruski državljani mogu ući na Svalbard bez vize i tamo obavljati legalne aktivnosti, a Rusija ondje već aktivno provodi razna istraživanja, uključujući i ona u područjima ekologije, klime i geologije, piše aif.ru u tom članku kojemu je povod bila Milanovićeva izjava. Provokacijom je tu Milanovićevu izjavu o Svalbardskom otočju nazvao i ruski veleposlanik u Norveškoj Nikolaj Korčunov.

Ministar Lavrov, kako smo već pisali ranije tijekom današnjeg dana, na svojoj je trosatnoj press konferenciji citirao Milanovića s Facebooka, ali u toj ranijoj vijesti, kao i u vijestima svih hrvatskih portala koji su o tome javljali, nismo zabilježili da je Lavrov prije citiranja Milanovića udijelio i komplimente hrvatskom predsjedniku.

- Što se tiče konkretno Grenlanda, znate, ovdje sam posebno zapisao neke citate. Na primjer, predsjednik Hrvatske, gospodin Milanović. Po meni, vrlo iskusan, dalekovidan političar. Pozvao je predsjednika Trumpa da ne stavlja svoje interese iznad prava naroda Grenlanda. Citat: Naglašavam, odluke o budućnosti Grenlanda može donositi samo grenlandski narod. Stavite na mjesto "grenlandski narod" "narod Krima" i puno toga će vam vjerojatno postati jasno. Pri čemu su ljudi na Krimu izašli na referendum nakon neustavnog državnog udara, kada su pučisti, koji su došli na vlast, objavili rat protiv ruskog jezika i poslali bojovnike u nasilni upad u Vrhovno vijeće Krima. A na Grenlandu nitko nije organizirao nikakve državne udare. Samo je, kako je rekao predsjednik Trump, taj teritorij važan za sigurnost Sjedinjenih Država. Krim nije ništa manje važan za sigurnost Ruske Federacije nego što je Grenland za Sjedinjene Države - poručio je Lavrov.

Izjave hrvatskog predsjednika o ruskoj agresiji na Ukrajinu ranije su bile citirane i analizirane i u najgledanijim emisijama na ruskoj državnoj televiziji, kod Vladimira Solovjova.