Kakav preokret u Zagrebu: Cibona poput rukometaša, iz ponora do pobjede

Košarkaši Cibone velikim su preokretom pobijedili Dubrovnik s 82-77 u 17. kolu domaće Premijer lige, nadokandivši zaostatak od 17 koševa iz treće četvrtine.

Dubrovčani su u KC "Dražen Petrović" u 27. minuti vodili sa 65-48, a u zadnju četvrtinu su ušli s +13 (68-55). No, uslijedio je preokret u kojem je Cibona više od sedam minuta ostavila goste bez ijednog poena i napravila seriju od 21-0 za vodstvo 73-68 u u 35. minuti.

Uspjeli su Dubrovčani još jednom doći do izjednačenja (75-75) na dvije minute prije kraja, ali je Cibonin kapetan Krešimir Radovčić s pet koševa (trica i dva slobodna bacanja) presudio pobjednika. Cibona je zadnju četvrtinu dobila s 27-9.

Radovčić je s 22 koša predvodio strijelce Cibone. Kamaka Hepa je ubacio 17 poena i imao osam skokova, a 14 koševa je postigao Vigo Bart.

Josip Batinić je s 20 koševa bio najbolji strijelac Dubrovnika, a 16 poena je ubacio Luka Frančešević.

Cibona je s učinkom 10-7 došla do trećeg mjesta na ljestvici, a Dubrovnik je sa 7-9 na sedmoj poziciji. Vodeći Zadar ima 14-2, a Split je drugi s 13-2.