Strateški zaokret u Ukrajini, kreću u veliki promjene: Ovo bi trebalo zaustaviti masovne ruske napade

Ukrajinske oružane snage uvode potpuno novi model protuzračne obrane usmjeren na male, iznimno mobilne timove koji koriste presretačke dronove i druga kratkodometna oružja. Cilj je stvoriti neprobojnu 'kupolu' iznad zemlje koja će zaustaviti masovne ruske napade na energetsku infrastrukturu, najavio je u ponedjeljak predsjednik Volodimir Zelenski u svom večernjoj poruci. "Ovaj će se sustav transformirati“, rekao je Zelenski, ističući da će fokus biti na mobilnim vatrenim skupinama, dronovima-presretačima i jeftinim rješenjima kratkog dometa. Kao ključni korak u velikoj reformi, imenovao je Pavla Jelizarova novim zamjenikom zapovjednika Zračnih snaga, jednog od najuspješnijih ukrajinskih stručnjaka za ratovanje dronovima.

Ministar obrane Mihailo Fedorov objasnio je strateški zaokret. "Naš je zadatak izgraditi kupolu protiv dronova iznad Ukrajine, sustav koji ne reagira naknadno, već uništava prijetnju čak i tijekom njezina približavanja", poručio je. Fedorov je upozorio da je Rusija samo prošle godine lansirala do 100.000 dronova na ukrajinske gradove i sela, što je dovelo do rekordnog broja žrtava od početka pune invazije 2022. godine. Podsjetimo, Fedorov, imenovan je novim ministrom obrane, dok je bivši premijer Denis Šmihal postao ministar energetike i prvi potpredsjednik vlade. Fedorov, poznat po uspjesima u digitalizaciji Ukrajine i razvoju vojne tehnologije, uključujući masovnu proizvodnju dronova i platformu Brave1 za inovacije u obrani, preuzeo je nedavno resor obrane nakon kratkog mandata Šmihala, koji je na čelu ministarstva bio manje od šest mjeseci.

Mihailo Albertovič Fedorov rođen 21. siječnja obnašao je dužnost zamjenika premijera i ministra digitalne transformacije od 2019. do ožujka 2023., prema Wikipediji. 21. ožujka 2023. njegove su dužnosti i titula proširene na zamjenika premijera za inovacije, obrazovanje, znanost i tehnologiju – ministra za digitalnu transformaciju. Od 17. srpnja 2025. do 13. siječnja 2026. Fedorov je obnašao dužnost prvog zamjenika premijera Ukrajine i ministra digitalne transformacije u vladi Julije Sviridenko. Fedorov je diplomirao na Zaporiškom nacionalnom sveučilištu. Godine 2012. tijekom lokalnog studentskog festivala "Studentska republika 2012.", izabran je za "studentskog gradonačelnika Zaporižja" na festivalu, zamijenivši Andrija Bondarenka.

Jelizarova jedinica unutar Nacionalne garde – poznata kao Lasar Group uništila je rusku vojnu opremu vrijednu više od 13 milijardi dolara, a upravo je odgovorna za svaki peti uništeni ruski tenk u cijelom ratu, javlja Kyiv Post.

Prije rata Jelizarov je bio uspješan televizijski producent i voditelj kritičkog političkog talk-showa Svoboda Slova („Sloboda govora“), koji je često oštro kritizirao Zelenskog i njegovu stranku. Nakon ruske invazije 2022. pridružio se teritorijalnoj obrani, zatim prešao u Snage za specijalne operacije gdje je počeo sastavljati borbene dronove. Kasnije je osnovao vlastitu jedinicu za dronove, Lasar Group, koja je postala jedna od najučinkovitijih u ukrajinskoj vojsci. Zelenski je ranije ovog mjeseca priznao da je Ukrajina dobila veliki paket pomoći za protuzračnu obranu od zapadnih partnera, ali da su neki raketni sustavi ostali bez raketa. Zbog toga se zemlja sve više okreće domaćim, jeftinim i brzim rješenjima, presretačkim dronovima koji su jeftiniji od klasičnih raketa zemlja-zrak.

Od veljače 2022. Ukrajina je dramatično povećala proizvodnju dronova kod kuće. Ti dronovi sada redovito obaraju ruske Shahed kamikaze-dronove, krstareće rakete i izviđačke letjelice. Nova strategija dolazi u najkritičnijem trenutku. Ruski napadi na električnu mrežu i toplana eskalirali su 2025., a zima je tek počela. Tisuće domova u Kijevu i drugim gradovima već tjednima ostaju bez struje i grijanja.