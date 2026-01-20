Stigla nova karta vojne moći svijeta: Pogledajte gdje je na listi Hrvatska, jedna susjedna zemlja znatno jača

Najnovije rangiranje Global Firepower Indexa za 2025. godinu još jednom potvrđuje tko drži stvarnu vojnu ravnotežu u svijetu. Analiza koja obuhvaća 145 država pokazuje da se na samom vrhu ljestvice i dalje nalaze Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina, zemlje koje već godinama oblikuju globalne sigurnosne odnose. Za razliku od jednostavnog zbrajanja broja vojnika, Global Firepower Index procjenjuje ukupnu sposobnost vođenja rata, od razine tehnološke razvijenosti i logistike, preko zračnih, kopnenih i pomorskih kapaciteta, pa sve do geografskih i strateških prednosti pojedine države.

Prema tom indeksu, SAD zauzima prvo mjesto s najnižom vrijednošću Military Power Indexa od 0,07, što označava najveću ukupnu vojnu snagu. Američka vojska broji više od 1,3 milijuna aktivnih pripadnika, no ključ njihove nadmoći leži u globalnom dosegu, tehnološkoj prednosti i iznimno razvijenoj logističkoj infrastrukturi koja omogućuje brzo djelovanje na gotovo svakom dijelu planeta.

Foto: Screenshot/globalfirepower

Odmah iza SAD-a nalaze se Rusija i Kina. Kina se ističe najvećim brojem aktivnih vojnika među vodećim silama, s više od dva milijuna pripadnika, dok Rusija svoju snagu temelji na kombinaciji velikih ljudskih resursa, ogromnog teritorija i snažnih strateških kapaciteta. Prema indeksu, obje države ostaju nezaobilazni akteri u globalnim vojnim odnosima.

Da vojna moć nije isključivo pitanje brojnosti ili količine naoružanja, pokazuje i nedavna američka operacija protiv venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura. Akcija koja je trajala svega dva i pol sata završila je uspješnim izvlačenjem Madura i njegove supruge iz vojnog kompleksa. Taj primjer jasno ilustrira koliko su obuka, obavještajni rad i logistička priprema često presudniji od same veličine vojske ili arsenala. Global Firepower Index u svojoj metodologiji uzima u obzir više od 60 različitih faktora, uključujući kopnene, zračne i pomorske snage, opskrbne lance, prirodne resurse i geografski položaj. Važno je pritom naglasiti da niža vrijednost indeksa znači veću ukupnu vojnu moć.

Foto: Screenshot/globalfirepower

Foto: Screenshot/globalfirepower

Prema ovom rangiranju, Hrvatska se nalazi na 74. mjestu, dok je Srbija rangirana na 63., a Bosna i Hercegovina na 132. mjestu. Uz tri vodeće sile, u samom vrhu ljestvice nalaze se još Indija, Južna Koreja, Ujedinjeno Kraljevstvo, Japan, Francuska, Turska i Italija. Zanimljivo je da neke od tih zemalja imaju znatno manji broj aktivnih vojnika od država koje su rangirane niže, što dodatno potvrđuje da sama brojnost nije presudan kriterij vojne snage. Japan, primjerice, duguje visoku poziciju snažnoj mornarici i zračnim snagama, uključujući jednu od najmodernijih flota razarača, suvremene borbene zrakoplove i napredne proturaketne sustave.

Ujedinjeno Kraljevstvo, iako raspolaže relativno malom kopnenom vojskom, oslanja se na snažne zračne i pomorske kapacitete te duboku integraciju u NATO strukture. Francuska pak svoju poziciju među deset najmoćnijih vojski svijeta temelji na nuklearnom arsenalu, mornarici sposobnoj za djelovanje na otvorenim morima i dokazanoj sposobnosti samostalnog izvođenja prekomorskih vojnih operacija.