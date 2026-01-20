Naši Portali
Autor
Patrik Mršnik
OD 21 SAT

UŽIVO Povratak Lige prvaka: Derbi na San Siru, bivši izbornik Hrvatske ima težak ispit

1. BL - 25/26 - Borussia Dortmund - FC St. Pauli Hamburg
Marcus Hirnschal
20.01.2026. u 20:09
Večeras se igraju prvi susreti 7. kola Lige prvaka, tekstualni prijenos utakmica pratite na portalu Večernjeg lista
INTER
-
ARSENAL
Liga prvaka - 7. kolo, 21.00, San Siro, Milano
SASTAVI

INTER: Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Henrique, Barella, Zielinski, Sučić, Dimarco - Martinez, Thuram

ARSENAL: Raya - Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly - Eze, Zubimendi, Merino - Saka, Jesus, Trossard

PAROVI

Inter - Arsenal (Arenasport 1)
Real Madrid - Monaco (Arenasport 2)
Tottenham - Borussia Dortmund (Arenasport 3)
Olympiacos - Bayer (Arenasport 6)
Villarreal - Ajax (Arenasport 7)
Copenhagen - Napoli (Arenasport 8)
Sporting - PSG (Arenasport 9)

POČETAK

Lijepi vam pozdrav, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je nova uzbudljiva večer Lige prvaka, ovoga smo tjedna u 7. kolu. Pretposljednja je to stepenica ligaške faze natjecanja, ovoga i sljedećeg tjedna skrojit će se konačne pozicije te ćemo saznati kojih će osam momčadi ići izravno u osminu finala, tko će igrati u "lažnoj" osmini finala, a tko će ispasti iz natjecanja.

