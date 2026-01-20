UŽIVO Povratak Lige prvaka: Derbi na San Siru, bivši izbornik Hrvatske ima težak ispit

Najbolje od vijesti iz sporta u sezoni 2025/2026 donosi
INTER: Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Henrique, Barella, Zielinski, Sučić, Dimarco - Martinez, Thuram
ARSENAL: Raya - Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly - Eze, Zubimendi, Merino - Saka, Jesus, Trossard
Inter - Arsenal (Arenasport 1)
Real Madrid - Monaco (Arenasport 2)
Tottenham - Borussia Dortmund (Arenasport 3)
Olympiacos - Bayer (Arenasport 6)
Villarreal - Ajax (Arenasport 7)
Copenhagen - Napoli (Arenasport 8)
Sporting - PSG (Arenasport 9)
Lijepi vam pozdrav, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je nova uzbudljiva večer Lige prvaka, ovoga smo tjedna u 7. kolu. Pretposljednja je to stepenica ligaške faze natjecanja, ovoga i sljedećeg tjedna skrojit će se konačne pozicije te ćemo saznati kojih će osam momčadi ići izravno u osminu finala, tko će igrati u "lažnoj" osmini finala, a tko će ispasti iz natjecanja.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Zavoj neće ostariti, no zakon kaže da kutija prve pomoći hoće. Znate li kolika vam kazna prijeti zbog starije kutije u autu?
FOTO Slijedi nam nova runda snijega: Pogledajte ovu kartu, evo kad bi moglo napadati
'Ispalili smo negdje oko 10,11 raketa, uništili smo sve što je ostalo. Neprijatelj je panično pobjegao'
Stigla nova karta vojne moći svijeta: Pogledajte gdje je na listi Hrvatska, jedna susjedna zemlja znatno jača
Želite prijaviti greške?
Gdje i zašto su nestali državnici koji će reći “Make Europe great again!”?
Hrvatska raste kao nikad, ali je i život u državi skuplji nego ikad prije
'Družio sam se s bivšim kanibalima, Sjeverna Koreja srušila je sve moje predrasude'
'Tužni su to ljudi koji nemaju vlastiti život ili su nezadovoljni, pa umjesto da se bave sobom, bave se pljuvanjem po drugima'
Još iz kategorije
Joško Gvardiol je hit nakon Reala: 'Taj dečko je u Madridu bio nevjerojatan, kolosalan!'
Manchester City je nakon preokreta svladao Real Madrid na Santiago Bernabeuu, a nakon utakmice engleski mediji nisu štedjeli komplimente na račun hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola, koji je odigrao ključnu ulogu u važnoj pobjedi
City nakon velikog preokreta srušio Real u spektakularnom okršaju Lige prvaka (1:2)
Engleski velikan slavio je protiv španjolskog giganta na Santiago Bernabeu
VIDEO Vatrenom su prijetili smrću, ali bit će ih sramota kada vide što je sve pretrpio za pobjedu
Tijekom prvog dijela jednu je odličnu intervenciju imao hrvatski vratar u FC Kopenhagenu Dominik Kotarski koji je branio čitavi susret za goste
'To je skandalozno': Legenda nezadovoljna zbog odluke koja je podijelila javnost
Nogometaši Intera poraženi su od Liverpoola na San Siru u Ligi prvaka, a susret je odlučen kontroverznim jedanaestercem u samoj završnici. Igrači talijanskog prvaka, ali i nogometni stručnjaci, nisu skrivali ogorčenje odlukom njemačkog suca Felixa Zwayera
VIDEO Pogledajte asistenciju Ivana Perišića. Briljantan potez vatrenog, ali bilo je prekasno...
Petar Sučić odigrao je desetak minuta u Interovom 0:1 porazu protiv Liverpoola. Pašalić s Atalantom svladao Chelsea (2:1)
Perišić ušao u igru i asistirao za gol, Liverpool utišao prepuni San Siro, šok za Chelsea
Golom Dominika Szoboszlaia Liverpool je pobijedio Inter. Atalanta šokirala Chelsea velikim preokretom, Barca se mučila, ali na kraju slomila Eintracht
Bayern doživio šok, a onda je krenuo show, zabili tri komada u 12 minuta i deklasirali protivnike
Nogometaši Bayerna preokretom su došli do pobjede 3-1 protiv lisabonskog Sportinga u utakmici 6. kola Lige prvaka odigranoj u utorak na Allianz Areni u Muenchenu
Brrr, hladno! U Ligi prvaka igrali na -22 stupnja, pogledajte kako je to izgledalo
Utakmica Lige prvaka između kazahstanskog Kairata i grčkog Olympiakosa ostat će upamćena po ekstremnim uvjetima. Zbog temperature od -22 stupnja Celzijeva, susret je ušao u anale kao najhladniji ikad odigran u elitnom europskom natjecanju.
Newcastle najavio žalbu zbog ponašanja francuske policije
"Newcastle United nije prijavio nikakav konkretan incident ili upozorenje tijekom večeri, niti od svojih predstavnika prisutnih na stadionu, niti u satima nakon utakmice", poručili su iz Marseilla
Reakcija ikone na Perišićev gol je hit. Ulovili su ga što je radio dok je Hrvat zabijao
Legenda Liverpoola Jamie Carragher proživljavao je pravu dramu u studiju CBS Sportsa tijekom debakla Liverpoola protiv PSV-a. Legendarni branič nije štedio trenera Arnea Slota, a posebno ga je izbacio iz takta pogodak Ivana Perišića i likovanje kolege u studiju