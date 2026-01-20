Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Objavio video

Danac se narugao Srbima zbog ispadanja, još ih nitko nije tako posramio

European Handball Championship: Austria - Serbia
SINA SCHULDT/DPA
VL
Autor
Hrvoje Delač
20.01.2026.
u 10:27

Susret protiv Austrije, koja više nije imala šanse za prolaz, trebao je biti formalnost, ali pretvorio se u noćnu moru za Srbiju

Rukometaši Srbije prije nekoliko dana napravili su veliku senzaciju na Europskom prvenstvu, pobjedom protiv Njemačke 30:27 protresli su rukometni svijet.

Nacija je pala u trans, Srbiju zahvatila rukometna euforija, već su se pisali tekstovi o drugom krugu i vjerojatnim protivnicima. Puno se pisalo o tome da će u drugom krugu Srbija biti u najtežoj skupini u povijesti rukometa, ali da bi se to ostvarili, morali su to potvrditi i na terenu.

Susret protiv Austrije, koja više nije imala šanse za prolaz, trebao je biti formalnost, ali pretvorio se u noćnu moru. Austrijanci su slavili 26:25, a kako je Njemačka slavila protiv Španjolske, Srbija je ispala s EP-a.

Ne treba ni pričati kako je u Srbiji to ispala prava tragedija, ali kao da im to nije bilo dovoljno, narugao im se legendarni Danac Rasmus Boysen. On je trenutačno najpoznatiji rukometni analitičar i ovog prigodom "bocnuo" je Srbe i to tako što im je pustio njihov video.

Srbi su, naime, slaveći neki dan pobjedu protiv Njemačke vikali: "Auf Wiedersehen", aludirajući da ih šalju kući. Kad se sve ovo rasplelo, Boysen im je samo pustio taj video uz komentar da se Srbima to nije vratilo na najbolji način.
Ključne riječi
rukomet Danska Srbija EP rukomet 2026.

Komentara 1

Pogledaj Sve
PE
PeroKitić
11:03 20.01.2026.

Potkreanih krila orlovi pješke idu doma .. hahahahaha ..

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!