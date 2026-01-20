Danac se narugao Srbima zbog ispadanja, još ih nitko nije tako posramio

Rukometaši Srbije prije nekoliko dana napravili su veliku senzaciju na Europskom prvenstvu, pobjedom protiv Njemačke 30:27 protresli su rukometni svijet.
Nacija je pala u trans, Srbiju zahvatila rukometna euforija, već su se pisali tekstovi o drugom krugu i vjerojatnim protivnicima. Puno se pisalo o tome da će u drugom krugu Srbija biti u najtežoj skupini u povijesti rukometa, ali da bi se to ostvarili, morali su to potvrditi i na terenu.
Susret protiv Austrije, koja više nije imala šanse za prolaz, trebao je biti formalnost, ali pretvorio se u noćnu moru. Austrijanci su slavili 26:25, a kako je Njemačka slavila protiv Španjolske, Srbija je ispala s EP-a.
This didn’t aged well for Serbia 🫣#handball https://t.co/e39MvVBhrI— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 19, 2026
Ne treba ni pričati kako je u Srbiji to ispala prava tragedija, ali kao da im to nije bilo dovoljno, narugao im se legendarni Danac Rasmus Boysen. On je trenutačno najpoznatiji rukometni analitičar i ovog prigodom "bocnuo" je Srbe i to tako što im je pustio njihov video.
Srbi su, naime, slaveći neki dan pobjedu protiv Njemačke vikali: "Auf Wiedersehen", aludirajući da ih šalju kući. Kad se sve ovo rasplelo, Boysen im je samo pustio taj video uz komentar da se Srbima to nije vratilo na najbolji način.
Potkreanih krila orlovi pješke idu doma .. hahahahaha ..