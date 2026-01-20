Danac se narugao Srbima zbog ispadanja, još ih nitko nije tako posramio

Rukometaši Srbije prije nekoliko dana napravili su veliku senzaciju na Europskom prvenstvu, pobjedom protiv Njemačke 30:27 protresli su rukometni svijet.

Nacija je pala u trans, Srbiju zahvatila rukometna euforija, već su se pisali tekstovi o drugom krugu i vjerojatnim protivnicima. Puno se pisalo o tome da će u drugom krugu Srbija biti u najtežoj skupini u povijesti rukometa, ali da bi se to ostvarili, morali su to potvrditi i na terenu.

Susret protiv Austrije, koja više nije imala šanse za prolaz, trebao je biti formalnost, ali pretvorio se u noćnu moru. Austrijanci su slavili 26:25, a kako je Njemačka slavila protiv Španjolske, Srbija je ispala s EP-a.

Ne treba ni pričati kako je u Srbiji to ispala prava tragedija, ali kao da im to nije bilo dovoljno, narugao im se legendarni Danac Rasmus Boysen. On je trenutačno najpoznatiji rukometni analitičar i ovog prigodom "bocnuo" je Srbe i to tako što im je pustio njihov video.

Srbi su, naime, slaveći neki dan pobjedu protiv Njemačke vikali: "Auf Wiedersehen", aludirajući da ih šalju kući. Kad se sve ovo rasplelo, Boysen im je samo pustio taj video uz komentar da se Srbima to nije vratilo na najbolji način.